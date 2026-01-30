Дронівка на мапі. Фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада

29 січня в районі населеного пункту оператори батальйону безпілотних систем “Апачі” знищили FPV-дронами дві РСЗВ “Град” окупантів разом із зарядженим боєкомплектом. Та, попри це, ситуація там залишається складною.

Про знищення озброєння повідомили на офіційному каналі батальйону.

Влучання сталося у Серебрянському лісі поблизу Дронівки Сіверської громади, коли установки їхали до позицій.

“На кадрах [з FPV-дронів] видно, як російські установки без жодного маскування та укриття прямують по дорозі на вогневі позиції. Саме ця безтурботність і дозволила нашим хлопцям одним точним ударом FPV-дрона відправити техніку в утиліту”, — розповіли військові.

Та захисники 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, до складу якої входить батальйон “Апачі”, повідомляють про складну ситуацію в районі населеного пункту — у зоні їхньої відповідальності там тривають важкі позиційні бої.

Росіяни активно накопичують ресурси в районі Серебрянського лісництва й у тимчасово окупованому Сіверську. Також українські військові фіксують розгортання значної кількості пунктів управління БПЛА, що суттєво ускладнює логістику в районі Дронівки.

Основні зусилля окупанти зосереджують на форсуванні Сіверського Дінця: перетинають його по замерзлих ділянках переважно в темну пору. Їхні малі піхотні групи діють під прикриттям “дрона-поводиря”. Вони просуваються у напрямку Дронівки, використовуючи антитепловізійні плащі й маскуючись у лісосмугах та складках рельєфу.

“Після наближення до населеного пункту противник намагається штурмувати позиції українських захисників, однак натрапляє на організований опір десантників, які утримують визначені рубежі”, — зауважили оборонці.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня Сили оборони атакували низку об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед таких — пункт управління БпЛА в районі окупованої Великої Новосілки. Були влучання й біля Шахового та Григорівки.