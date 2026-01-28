Вибух. Ілюстративне фото: "Українська правда"

У ніч на 28 січня Сили оборони атакували низку об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед таких — пункт управління БпЛА в районі окупованої Великої Новосілки. Були влучання й біля Шахового та Григорівки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що захисники продовжують завдавати ударів по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Таким чином хочуть зменшити наступальні можливості загарбників.

Так, у ніч на 28 січня Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили та пункту управління БпЛА у районі Великої Новосілки. Росіяни окупували її 26 червня 2025-го.

За даними аналітиків DeepState, поблизу селища дислокується 34 окрема мотострілецька бригада. Це тактичне з’єднання Сухопутних військ РФ.

Серед іншого, оборонці вдарили по зосередженню живої сили військ країни-агресорки в районах Шахового та Григорівки. На цих відтинках, пишуть фахівці, зосередилися 114 та 6 окремі мотострілецькі бригади.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення Росії до припинення збройної агресії проти України”, — написали у Генштабі.

Нагадаємо, 23 грудня 2025-го Сили оборони відійшли із Сіверська. Окупанти мають там відчутну перевагу в живій силі та техніці та продовжують наступ. У районі міста тривають важкі бої.