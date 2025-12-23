Українські військові відійшли із Сіверська, — Генштаб ЗСУ

Місто Сіверськ на мапі, 23 грудня 2025 року. Фото: Мапа DeepState

Сили оборони відійшли із Сіверська на Донеччині. Окупанти мають там відчутну перевагу в живій силі та техніці та продовжують наступ. У районі міста тривають важкі бої.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За словами українських військових, російські окупанти змогли просунутися через значну чисельну перевагу та постійний тиск малими штурмовими групами у складних погодних умовах.

“В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту”, — йдеться у повідомленні генштабу.

Водночас, у відомстві зазначають, що Сіверськ залишається під вогневим контролем українських військ.

Раніше журналісти Вільного Радіо писали про дії росіяни поблизу Серебрянки, що на північному сході від Сіверська. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.