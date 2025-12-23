Сіверський напрямок, 21 грудня 2025 року. Фото: Мапа DeepState

Спроби перекинути особовий склад через Сіверський Донець на моторних човнах, постійні штурмові дії, використання малих інфільтраційних груп та броньованої техніки — так діють росіяни поблизу Серебрянки, що на північному сході від Сіверська. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів пресофіцер 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ Володимир Голягін.

За його словами, росіяни активізувалися вздовж річки Сіверський Донець та намагаються на окремих ділянках форсувати її з боку Серебрянського лісництва. За останні кілька днів українські військові знищили там два човни разом з окупантами.

“Вони намагаються прорватися [в бік Серебрянки] з південної частини, зі східної і західної, з боку річки. В них були спроби перетнути річку Сіверський Донець на гумових моторних човнах групами по 6-7 людей. Одна спроба була в них біля населених пунктів Дронівка та Серебрянка. Ми знищили човен разом з особовим складом. Та в районі населеного пункту Платонівка також вони намагалися це зробити, проте їм нічого не вдалося — вся група разом з човном також була знищена”, — розповів пресофіцер 81 бригади.

Також захисники фіксують спроби окупантів проскочити “кіл-зону” на важкій броньованій техніці. Зокрема, 21 грудня росіяни намагались об’їхати Серебрянку з південно-східної частини та дістатися Сіверська. Проте бійці 81 бригади вчасно виявили та знищили ціль.

Як зазначив Володимир Голягін, росіяни наварюють на свою техніку якомога більше металевих конструкцій: “мангали”, троси тощо. Для знищення такої техніки ЗСУ використовують різні засоби ураження: ударні крила, FPV-дрони, гексокоптери, дрони-камікадзе.

Традиційно росіяни використовують і тактику малих інфільтраційних груп, коли з кількох напрямків одночасно йдуть по 2-3 людини.

“Але ще такого, щоб вони закріпилися, не було. Ми розуміємо, що людський ресурс живої сили в них є. В них є більший ресурс в техніці, мототехніці та засобах ураження. І вони намагаються використовувати, грубо кажучи, все. Вони йдуть пачками, вмирають пачками і в принципі якихось натяків на те, що вони будуть зменшувати тиск саме на цьому напрямку, немає”, — зазначив Володимир Голягін.

Наразі росіяни намагаються захопити Серебрянку та Дронівку, але основна їхня мета — подальше просування, щоб зайняти висоти поблизу населених пунктів Закітне та Платонівка.

“Якщо відкрити навіть карти, можна подивитися, що ця місцевість дуже специфічна по рельєфу. Тобто там навколо одні висоти, які дають перевагу ворогу у виставленні різних засобів ураження і відповідно засобів розвідки. Тобто, якщо вони виставляються на висотах, вони вже мають деяку перевагу у логістиці. В 2022 році, наприклад, вони з цього боку не йшли. Зараз, якщо вони захоплять цю територію, це буде ще один дуже пекельний напрямок, який буде визначати долю того самого Слов’янська і Краматорська в майбутньому”, — пояснив пресофіцер.

Володимир Голягін додав, що у 81 бригаді наразі багато вакантних посад як в аеромобільних підрозділах, так і в підрозділах БПЛА:

“Ми потребуємо фахівців, які зможуть, наприклад, керувати дронами або складати їх в майстерні. Загалом нам потрібні фахівці різних категорій, які зв’язані з електронікою. Якщо є така можливість, можна звертатися до рекрутингової групи нашої бригади й отримати консультацію з усіх посад”.

Раніше Вільне Радіо писало, що під Сіверськом загинув колишній кореспондент пропагандистського видання Lenta.ru Микола Чигасов — у нього поцілив безпілотник. Чигасов був добровольцем у складі окупаційної армії під час відкритого вторгнення Росії.