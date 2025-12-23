Пропагандист видання Lenta. ru Микола Чигасов. Фото: з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Під Сіверськом загинув колишній кореспондент пропагандистського видання Lenta. ru Микола Чигасов — у нього поцілив безпілотник. Чигасов був добровольцем у складі окупаційної армії під час відкритого вторгнення Росії в Україну.

Про загибель “журналіста” Миколи Чигасова написали на сайті російського ресурсу.

За їхніми даними, пропагандист Чигасов дістав смертельне поранення через атаку безпілотника ще у середині вересня 2025-го. Він виконував бойове завдання у складі військ країни-агресорки поблизу села Верхньокам’янське — це за близько 8,1 кілометра від Сіверська.

До того як добровільно піти на війну проти України, Микола Чигасов працював у міжнародній редакції Lenta. ru. Пропагандист писав про “воєнні та дипломатичні конфлікти, а також про проблеми міжнародних блоків і організацій”.

Вже під час відкритого вторгнення Росії “журналіст” був причетний до створення систем протидії безпілотникам на окупованій території Луганщини. Свою службу він розпочинав в підрозділі “Сурикати”, який пов’язаний з іншим пропагандистом — Ігорем Мангушевим.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступ на Сіверськ і частково перебувають у місті. Окупанти заявляють, що захопили місто на 99%, українські військові — що терміново потребують підкріплення. Генштаб звітує про відбиті атаки.