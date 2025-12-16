Ситуація у Сіверську, скриншот мапи DeepState

Росіяни продовжують наступ на Сіверськ і частково перебувають у місті. Окупанти заявляють, що захопили місто на 99%, українські військові — що терміново потребують підкріплення. Генштаб звітує про відбиті атаки. Розповідаємо про ситуацію у Сіверську станом на 16 грудня 2025 року.

За словами журналіста Юрія Бутусова, який воює у складі 13-ї бригади “Хартія”, ситуація у Сіверську критична. Росіяни намагаються захопити місто і відкрити собі шлях на Слов’янськ та Краматорськ.

“Дуже критична ситуація у місті Сіверськ. За тією інформацією, якою я володію, більша частина міста ворогом (російськими військовими, — ред.) захоплена <…>. Основне для нас зараз — побудувати надійні рубежі оборони, для того, щоб не допустити швидкого просування ворога на Слов’янськ і Краматорськ. Ворог тисне з Сіверська, ворог тисне з Лимана, намагається тиснути з Ізюма, намагається прорватись на Слов’янськ і Краматорськ, захопивши Добропілля ”, — розповів 15 грудня журналіст Юрій Бутусов.

Про складну ситуацію в Сіверську пише й “Українська правда” з посиланням на “джерело в органі військового управління”.

“Стан справ по Сіверську критичний. Противник фіксується по всій території міста, окрім поки що території за р. Бамутка. Щоб відновити втрачені положення, потрібно залучати резерви. Чи є вони у корпусу, який виконує завдання на цьому відтинку фронту (11 корпус, — УП)? Немає. Чи є у старшого начальника УВ “Схід” (Дмитро Братішко, — УП)? Питання з зірочкою. Чи буде головком надавати резерв і чи цей резерв зможе щось виправити в цій ситуації — не зрозуміло”, — розповів журналістам співрозмовник.

У Генштабі ЗСУ тим часом звітують, що минулої доби ЗСУ відбивали атаки окупантів під Сіверськом.

“На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського”, — йдеться у повідомленні.

На мапі DeepState станом на 16 грудня частина Сіверська позначена окупованою. Тим часом окупанти у своїх медіа заявляли, що начебто “захопили Сіверськ на 99%” тиждень тому.



Нагадаємо, 12 грудня оборонці Сіверська розповідали, що російські війська присутні на південних та північних околицях міста.