Окупаційні війська користуються туманом, щоб проникати у Сіверськ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Силах оборони України вкотре спростували російські заяви про окупацію Сіверська: у місті тривають бої з російськими піхотинцями, які, своєю чергою, вже встановлюють прапори на будівлях та знімають відео для пропаганди.

Про це виданню “Суспільне. Донбас” розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

“Заяви Росії щодо захоплення Сіверська не відповідають дійсності. Боротьба за місто триває. На сьогодні всі сили й засоби з нашого боку залучені для того, щоб, в першу чергу, не допустити накопичення особового складу у населеному пункту”, — каже речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Він стверджує, що наразі російські війська фіксують на південній та північній околицях Сіверська. Загарбники з листопада намагалися зайти до міста з цих напрямків.

“Неодноразово ми говорили про те, що фіксували присутність противника до грудня місяця і в південній, і в північній стороні. На Донеччині на сьогодні — дощі, слякоть, був сніг, були густі тумани, і противник активно користувався саме погодними умовами. В принципі, не секрет, що виявляти противника під час такої негоди дуже складно”, — каже військовий.

Згідно з його даними, у Сіверську станом на 12 грудня вже можуть перебувати близько 50-60 російських солдатів. Атаки Сили оборони відбивають за допомогою дронів та артилерії.

“Головна задача сьогодні – це вибити живу силу противника, поки він не затягнув туди чи то броньовану техніку, чи той же РЕБ, чи інші засоби, які б давали йому можливість утримувати ту забудову, в якій він знаходиться”, — зазначає Запорожець.

Він також визнав, що відео з російськими прапорами на будівлях у Сіверську, які поширюють росіяни, є достовірними.

“Російські прапори на будівлях, на жаль, сьогодні — це правда. Противник мав змогу перебувати на різних локаціях і проводити ці зйомки”, — сказав він.

У Сіверській громаді, за даними ДонОДА, залишаються 325 цивільних мешканців. Про це на онлайн-брифінгу 10 грудня повідомив начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту ДонОВА Дмитро Петлін. Втім, він зазначив, що підрахунок цивільних ускладнений бойовими діями, тому реальна кількість цивільних у громаді може бути іншою.

Нагадаємо, станом на початок грудня 2025 року російські військові намагаються просуватися на Слов’янському напрямку у бік Сіверська. Їм у цьому допомагає туман, через який українські захисники не завжди можуть побачити окупантів. Водночас погодні умови допомагають і бійцям ЗСУ тримати оборону.