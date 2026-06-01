Жителі Слов’янської громади, які мобілізувались або вперше підписали контракт на військову службу, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Найбільшу виплату — 100 тисяч гривень — передбачили для тих, хто уклав перший контракт із 18 Слов’янською бригадою Національної гвардії України.

Відповідні умови журналісти Вільного Радіо знайшли у розпорядженні щодо порядку надання матеріальної допомоги та компенсацій, яку затвердив начальник Слов’янської міської військової адміністрації.

Яку допомогу можуть отримати мобілізовані жителі Слов’янської громади

Нова редакція порядку передбачає одноразову матеріальну допомогу для людей, яких мобілізували під час воєнного стану. Йдеться про жителів Слов’янської громади та внутрішньо переміщених осіб, які на момент мобілізації фактично проживали на території громади.

Розмір виплати становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня року, коли ухвалюють рішення про надання допомоги. Тобто йдеться про 33 280 грн.

Звернутися по виплату можна протягом року після мобілізації. Документи прийматимуть у порядку черговості подання заяв.

Для отримання допомоги потрібно подати:

заяву;

копію паспорта або посвідки на постійне проживання;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання у Слов’янській громаді;

довідку ВПО (за наявності);

копію військового квитка з відмітками про мобілізацію та зарахування до військової частини;

довідку за формою №5 про проходження служби;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Подати заяву можна в Управлінні соціального захисту населення Слов’янської громади. Установа працює у Слов’янську за адресою вулиця Василівська, 11. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.

Телефон для звернень:

050 105 04 21 — з питань ВПО;

066 851 37 07 — загальні питання;

050 105 01 16 — з питань ветеранської політики;

050 105 04 30 — запис на прийом та консультації.

Також можна звернутися на адресу електронної пошти:[email protected].

Хто може отримати 50 тисяч гривень за перший контракт

Окрема виплата передбачена для жителів громади та ВПО, які вперше уклали контракт на військову службу зі Збройними силами України або Національною гвардією України.

Виняток становлять військовослужбовці 18 Слов’янської бригади Нацгвардії (військова частина 3035) — для них у програмі передбачили окрему виплату.

Допомогу можуть отримати люди, які раніше не проходили службу за контрактом і не були мобілізовані. Контракт має бути укладений щонайменше на три роки або до оголошення демобілізації.

Розмір виплати становить 50 тисяч гривень.

Для отримання коштів необхідно подати заяву та пакет документів до Управління соціального захисту населення. Зробити це потрібно до 15 грудня 2026 року. Водночас у порядку зазначено, що звернення прийматимуть не пізніше ніж через 12 місяців після укладання контракту.

До заяви потрібно додати:

копію паспорта;

копію реєстраційного номера платника податків;

витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання;

довідку ВПО (за наявності);

документ, який підтверджує проживання у Слов’янській громаді на момент підписання контракту (за потреби);

витяг із наказу командира військової частини про зарахування до особового складу;

копію контракту про проходження військової служби;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Для кого передбачили 100 тисяч гривень

Окрему програму підтримки у Слов’янській громаді запровадили для людей, які вперше підписали контракт із 18 Слов’янською бригадою Національної гвардії України (військова частина 3035). Розмір одноразової виплати становить 100 тисяч гривень.

Допомогу можуть отримати жителі громади та внутрішньо переміщені особи, які:

раніше не проходили службу за контрактом;

раніше не були мобілізовані;

вперше підписали контракт із військовою частиною 3035;

уклали контракт щонайменше на три роки або до оголошення демобілізації;

перебували на військовому обліку в першому відділі Краматорського районного ТЦК та СП у Слов’янську;

мали зареєстроване місце проживання або фактичне місце перебування на території Слов’янської громади.

На відміну від інших видів допомоги, військовослужбовцю не потрібно самостійно звертатися до Управління соціального захисту. Підставою для виплати є подання начальника першого відділу Краматорського районного ТЦК та СП. Саме територіальний центр комплектування передає до соцзахисту необхідні документи протягом трьох днів після їх оформлення.

До пакета документів входять:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання (для жителів громади);

довідка ВПО (для переселенців);

витяг із наказу командира військової частини 3035 про зарахування до особового складу;

копія контракту про проходження військової служби.

Усі копії документів засвідчує начальник першого відділу Краматорського районного ТЦК та СП, який також відповідає за достовірність поданої інформації. Після ухвалення рішення кошти перераховуватимуть на банківський рахунок військовослужбовця.

Як виплачуватимуть кошти

У всіх трьох випадках заяви розглядатимуть у порядку черговості їх надходження. Гроші перераховуватимуть на особистий банківський рахунок заявника.

У перших двох випадках подати документи можна особисто, поштою або через представника за довіреністю. Якщо людина звертається особисто, їй потрібно показати оригінали документів для звірки.

Окремо наголошують, що гроші доведеться повернути, якщо виплату отримали на підставі недостовірних відомостей. Якщо людина помре до отримання допомоги, кошти не виплачуватимуть членам її сім’ї та не включатимуть до спадщини.

