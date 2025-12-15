Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік із підвищенням прожиткового мінімуму. З 1 січня він становитиме 3 209 грн. Підвищення прожиткового мінімуму впливає, зокрема, на мінімальну зарплату, пенсії та інші соціальні виплати. Цьогоріч соціальні видатки збільшили на понад 47 млрд грн. Водночас у держбюджеті бракує близько 19 мільярдів доларів, через що деякі інші статті можуть опинитися під загрозою.

Журналісти Вільного Радіо розібрали, які зміни передбачені у державному бюджеті на 2026 рік та як вони вплинуть на основні виплати.

Який прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2026 року

З наступного року прожитковий мінімум на одну людину зросте майже на 10%. Загальний показник на 2026 рік — 3 209 грн на місяць.

Для довідки: Прожитковий мінімум — це сума, яку вважають достатньою для забезпечення функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб. Розмір прожиткового мінімуму визначає держава.

Ось яким є прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року для різних категорій громадян:

для дітей віком до 6 років — 2 817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних людей — 3 328 грн;

для людей, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для визначення посадового окладу суддів — 1 600 грн;

для визначення посадового окладу працівників інших державних органів (податкових, митних органів влади), зарплата яких регулюється спеціальними законами — 1 600 грн;

для визначення розміру зарплати прокурорів окружної прокуратури — 1 600 грн;

для визначення доплати людям, які живуть на територіях радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2026 року: як зміниться сума

Розмір мінімальної зарплати з наступного року зросте на 647 грн. У місячному розмірі це 8 647 грн. Мінімальна погодинна оплата тепер становить 52 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати, який розраховують для виплат за рішенням суду, залишиться на рівні 1 600 грн.

Базова соціальна допомога замість низки виплат у 2026 році

В Україні з початку 2026 року стане обов’язковою нова модель соціальної підтримки — базова соціальна допомога, яка замінить кілька нинішніх видів виплат. Серед них:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме;

державна соціальна допомога людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Замість чинного поняття “рівень забезпечення прожиткового мінімуму” вводять новий термін — “базова величина”, яку щороку визначатиме Кабінет міністрів. Наразі ця сума — 4 500 грн. Вона актуальна для першого члена родини (того, хто подає заяву), кожної дитини віком до 18 років і людини з інвалідністю І або II групи. Для інших членів сім’ї вона становить 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень.

Допомога розраховується індивідуально: це різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та фактичним середньомісячним доходом родини.

Як приклад розглянемо родину, яка складається з мами та дворічної дитини. Жінка не працює та не має доходу. Наразі вона отримує допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу при народженні дитини — зараз це 6 500 грн сукупно. Після переходу на базову соціальну допомогу виплата сягатиме не менш ніж 9 000 грн, оскільки і для жінки, і для її неповнолітньої дитини базова величина становить 4 500 грн.

Відрізняється базова величина і для людей, які набули права на пенсію за віком, але не мають достатньо страхового стажу. Тоді суму будуть розраховувати відповідно до наявного стажу:

менше ніж 10 років — 2 385 грн;

від 10 до 20 років — 2 790 грн;

від 20 до 30 років — 3 150 грн;

30 і більше років — 3 960 грн.

Базову соціальну допомогу не будуть нараховувати, якщо:

у сім’ї є працездатні люди (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги);

на банківських рахунках сім’ї є більше ніж 100 000 гривень або облігації на цю ж суму;

у власності сім’ї є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло, розташоване на територіях бойових дій або зруйноване через війну);

у сім’ї є більше ніж один автомобіль, якому менш як 15 років (окрім мопеда і причепа).

Який розмір пенсії в Україні з 1 січня 2026 року

На підвищення мінімальної пенсії та пенсійне забезпечення у головному фінансовому документі країни на наступний рік передбачили 1 трильйон 270 мільярдів гривень. Це на 123 мільярди гривень більше, ніж закладали у 2025 році.

На українців пенсійного віку чекає подвійне підвищення виплат. Перший етап стартує 1 січня 2026 року — мінімальна пенсія автоматично зросте на 234 гривні та становитиме 2 595 грн на місяць. Така зміна стосуватиметься близько 3,5-4 мільйонів пенсіонерів.

Другий етап відбудеться 1 березня 2026 року — це щорічна індексація. Остаточний показник затвердить Кабмін у лютому 2026 року — він залежатиме від інфляції та середньої зарплати.

Окремо передбачили надбавки до пенсії, які щомісяця нараховують після досягнення певного віку. У 2026 році вони наступні:

після 70 років — до 300 грн;

після 75 років — до 456 грн;

після 80 років — до 570 грн.

Такі надбавки нараховують тим, чия пенсія не перевищує 10 340 грн. Надбавки не додаються одна до одної, а встановлюються в новому розмірі, що залежить від віку пенсіонера, і нараховуються автоматично.

Скільки платитимуть у зв’язку з народженням дитини та якими будуть декретні виплати з 1 січня 2026 року

З нового року зміняться розміри державної допомоги для родин із дітьми.

Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалася щомісяця. Тепер усю суму нараховуватимуть одразу. Також з 1 січня вводять інші зміни у виплатах:

якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7 000 грн у період вагітності;

щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку тепер становитиме 7 000 грн. Це декретні виплати, якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до одного року;

8 000 — допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою “єЯсла” у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину, на повний робочий день;

Отримати “Пакунок малюка” так само можна в натуральній формі або як грошову компенсацію на суму 8 451 грн (три прожиткових мінімуми на дітей до 6 років). Якщо раніше цей набір видавали лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Аліменти в Україні з 1 січня 2026 року

Мінімальний гарантований розмір аліментів на дітей зросте з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.

для дитини до 6 років — 2 817 грн;

для дитини від 6 років до 18 років — 3 512 грн;

для дітей до 6 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів — 1 408 грн;

для дітей від 6 років до 18 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів — 1 756 грн.

Також зросте і максимальний розмір аліментів, який можна стягнути — до 27 830 грн для дітей до 6 років і до 34 710 грн для дітей старшого віку.

Яку пенсію отримуватимуть люди з інвалідністю в Україні з 1 січня 2026 року

Виплати призначатимуться лише за наявності підтвердженої групи інвалідності та необхідного страхового стажу. Він своєю чергою залежить від віку, у якому встановили інвалідність.

Суму розраховують індивідуально залежно від кількості років страхового стажу. Принцип нарахування залишається незмінним:

люди з інвалідністю 1 групи зі стажем від 1 до 10 років отримуватимуть 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю 2 групи зі стажем від 1 до 14 років отримуватимуть 90% пенсії;

люди з інвалідністю 3 групи зі стажем від 1 до 14 років отримуватимуть 50% пенсії.

Мінімальні ж суми виплат будуть такими:

для людей з інвалідністю 1 групи — від 2 760 грн;

для непрацюючих людей з інвалідністю II та III груп — від 2 520 грн;

для працюючих людей з інвалідністю II та III груп — від 2 093 грн.

Допомога для дітей з інвалідністю в Україні з 1 січня 2026 року: сума виплат

Сума виплат у 2026 році зазнає змін, оскільки розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей тепер становитиме 2 595 грн. З цієї суми для кожної групи інвалідності розмір виплат розраховується відсотково:

для людей з 1 групою інвалідності — 100%, або 2 595 грн;

для людей з 2 групою інвалідності — 80%, або 2 076 грн;

для людей з 3 групою інвалідності — 60%, або 1 557 грн;

для дітей з інвалідністю до 18 років — 70%, або 1 816 грн.

“Головна інтрига” бюджету: звідки візьмуть гроші для покриття дефіциту

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підкреслює, що в основі бюджету на 2026 рік лежить нерозв’язане питання: чим закривати дефіцит, якщо підтверджених джерел фінансування наразі немає? За його словами, Україна частково вже використала ресурс кредиту, який прив’язували до доходів від заморожених російських активів і який становив 50 млрд доларів на 2025–2026 роки. Зараз, каже економіст, від цієї суми залишилося близько 26 млрд доларів, тоді як потреба бюджету — 45 млрд доларів. Тобто приблизно 19 млрд доларів залишаються “під питанням”.

За оцінкою Пендзина, розмови про використання заморожених російських активів поки що залишаються у площині політичних заяв і обіцянок, а не зафіксованих механізмів.

“Станом на зараз немає жодного остаточного рішення з приводу того, звідки Україна візьме кошти на покриття цього дефіциту. Розмови про репараційні кредити, обговорення Європейської комісії поки що не більше, ніж розмови і обіцянки. Основна інтрига ще попереду”, — наголошує Пендзин.

Економіст акцентує, що в бюджеті закладено широкий перелік витрат соціального характеру й інших рішень, які здаються досить щедрими на тлі невизначеного ресурсу фінансування.

“Там же “фестиваль нечуваної щедрості”: і “Вовина тисяча” (зимова підтримка всім українцям, які проживають у країні, — ред.), і український кешбек, і збільшення до 200 тисяч кожному народному депутату на громадські приймальні, і 15 мільйонів на відрядження народних депутатів, і індексація соціальних стандартів, і на 30% підвищення заробітних плат освітянам. Ну на що ще ми не передбачили кошти, джерело яких абсолютно не зрозуміле?” — іронізує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Окрема частина запитань стосується місцевого самоврядування. Пендзин зазначає, що в бюджетних підходах на 2026 рік фактично продубльовані трансферти, заплановані на 2025-й, а індексація, за його оцінкою, невелика.

Водночас головна загроза — не в рівні індексації, а у статусі цих видатків. Адже існують захищені та незахищені статті бюджету. До перших належить соціальна допомога та зарплати працівникам бюджетної сфери. Натомість міжбюджетні трансферти є незахищеними, тобто такими, які у разі браку коштів можуть скорочуватися першими.

“Якщо не буде, умовно, 19 мільярдів доларів, то не буде міжбюджетних трансфертів. А як тоді місцеві бюджети будуть зводити кінці з кінцями — я не розумію”, — зазначає економіст Олег Пендзин.

За його словами, профіцитний місцевий бюджет фактично лише у Києва, тоді як інші місцеві бюджети — дефіцитні. Тобто зменшення або зникнення трансфертів створює ризик системної нестачі коштів на місцях.

Якщо зовнішнього ресурсу не знайдуть, уряду і парламенту доведеться повертатися до бюджету й урізати видатки.

“Без зрозумілих джерел коштів нашому вельмишановному уряду і Верховній Раді треба буде в січні вже малювати секвестр бюджету, тому що не вистачатиме грошей. І така ситуація, коли ви пообіцяли, а потім забрали, нікому не сподобається. Це набагато гірше, ніж не обіцяти й не забирати”, — підсумовує економіст.

Раніше журналісти Вільного Радіо писали про те, що у 2026 році на Донеччині в усіх громадах платитимуть однакову соціальну допомогу. На рівні області визначать, яким громадам необхідно більше дотацій, адже бюджети у всіх різні.