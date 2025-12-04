Зміни у програмах розвитку та соціальних програмах громад Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Донецькій області готують оновлення місцевих програм соціальної підтримки. До 15 грудня всі громади мають презентувати готові проекти однакових за змістом програм, щоб мешканці різних частин області отримували допомогу на рівних умовах. На рівні області визначать, яким громадам необхідно більше дотацій, адже бюджети у всіх різні. До кінця року програми мають затвердити.

“Люди мають отримувати виплати в однакових умовах”

З початку повномасштабного вторгнення громади створили десятки різних програм підтримки — для людей похилого віку, родин загиблих, військовополонених і цивільних бранців, а також для молоді. Але частина громад прописували підтримку за цими напрямками, інші — не розробляли їх зовсім. Тепер, за словами очільника обласної адміністрації Вадима Філашкіна, необхідно урівняти виплати.

“Ці програми мають бути однакові, тому що не можуть відрізнятися люди в Новогродівці від людей в Краматорську, Слов’янську та інших містах. Люди мають отримувати всі необхідні виплати в однакових умовах”, — сказав начальник Донецької ОВА під час форуму “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”.

Голова Донецької обласної військової адміністрації на форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”, 28 листопада 2025 року. Фото: Вільне Радіо

У розмові з журналістами Вільного Радіо Вадим Філашкін пояснив, що зараз його заступники відпрацьовують стандарти програм разом з керівниками громад. Водночас він визнав, що бюджети громад суттєво відрізняються. Тому зараз важливо з’ясувати, кому і скільки ресурсів потрібно, щоб забезпечити таке нововведення.

“Я розумію, що фінансова складова у кожної громади різна. Ми не можемо порівнювати, наприклад, Слов’янську і Очеретинську громаду, там зовсім різні бюджети. Тому ми зараз дали завдання все визначити, щоб розуміти, які громади і де саме необхідно буде підсилювати дотаціями, щоб підставити плече нашим людям”, — роз’яснив Філашкін.

Обласна адміністрація вже поставила завдання громадам: до 15 грудня підготувати або оновити свої програми соціальної підтримки. Після цього їх презентують публічно, а ухвалити по громадах їх мають до кінця року.

Більше змін — у сільських громадах

Як розповів журналістам Вільного Радіо керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, громади вже працюють над програмами на 2026 рік з урахуванням очікувань щодо однакових соціальних допомог. Проте, додав Добряк, в їхній громаді програма вже адаптована, тому великих змін він не прогнозує. Схожа ситуація, за його словами, і у більшості великих міст Донеччини. Тож найбільші зміни очікуються саме у менших та сільських громадах, де раніше частину напрямків просто не передбачали.

“В нас вже все це є прописано, ми змінили все необхідне. У великих містах все це є. Можливо, це було не затребувано, але навіть якщо одна людина потребує такої допомоги, то треба прописувати цю графу. Це і є людиноцентричність, щоб для когось це працювало”, — зазначив Сергій Добряк.

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фото: Вільне Радіо

Він додав, що тепер громадам потрібно масштабувати найкращі приклади.

“Ми кажемо саме про соціальний захист. Адже не можна уніфікувати наповнення бюджетів громад. Мають бути однакові виплати людям, це зрозуміло. Йдеться про те, щоб масштабувати вдалі кейси”, — пояснив керівник Покровської МВА.

Йдеться, зокрема, про підтримку:

повернених з полону;

родин зниклих безвісти та загиблих у російсько-українській війні;

людей похилого віку;

молоді.

Окрема частина оновлених програм стосуватиметься житла. За словами Добряка, уже зараз видно, що частина мешканців не зможе отримати компенсацію за відновлення зруйнованого житла через державну програму. Для таких категорій громади мають передбачити будівництво соціальних будинків і шелтерів.

Що зміни в програмах громад означають для жителів Донеччини

Ключовий принцип змін, на якому наголошують посадовці — людина не повинна отримувати менше лише тому, що живе у меншій за ресурсами громаді.

До 15 грудня мають відбутися наступні оновлення:

виплати стануть однаковими в усіх громадах, незалежно від їхнього бюджету;

у деяких громадах з’являться напрямки, яких раніше не було, наприклад, грошової підтримки повернених із полону;

область визначить, кого додатково фінансуватимуть, щоб громади змогли забезпечити однакові суми допомог.

Раніше ми розповідали, що в Ольгинській громаді виплатили допомогу трьом звільненим з полону жителям (військовим та цивільним), гроші є ще на чотирьох. На цей напрям у бюджеті на рік передбачили 650 тисяч гривень.