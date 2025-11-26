В Ольгинській громаді виплатили допомогу трьом звільненим з полону жителям, гроші є ще на чотирьох

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Цьогоріч на допомогу звільненим з полону військовим і цивільним з Ольгинської громади передбачили 650 тисяч гривень. По виплати вже звернулися троє людей.

Про витрати на соцзахист із бюджету громади повідомили в Ольгинській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

На допомогу звільненим з полону цивільним жителям Ольгинської громади у 2025 році запланували 450 тис. грн. Ця сума розрахована на виплати для трьох людей. Станом на листопад 2025 року виплатили 150 тис. грн одному жителю громади.



На виплату допомоги для звільнених з полону військових подали заявки двоє жителів Ольгинської громади. Їм мають виплатити по 50 тис. грн до 1 грудня. Загалом у бюджеті передбачені гроші на виплату для ще двох людей.

Раніше ми розповідали, як мобілізовані жителі Ольгинської громади можуть отримати мотиваційні виплати.