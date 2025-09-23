Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Жителі Ольгинської громади, які мобілізуються до війська, можуть отримати матеріальну допомогу. Для цього потрібно звернутися до відділу соцзахисту населення Ольгинської військової адміністрації.

Про фінансування виплат мобілізованим журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Ольгинської селищної ВА про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку громади.

На матеріальну підтримку військовослужбовців, яких призвали під час мобілізації до лав ЗСУ та інших військових формувань, із бюджету Ольгинської громади виділили 522,8 тис. грн.

Розмір допомоги становить від 20 тис. грн до десяти прожиткових мінімумів (у вересні 2025-го це 29 тис. грн).

Аби отримати виплату, мобілізовані жителі Ольгинської громади мають звернутися до відділу соціального захисту населення. Гаряча лінія відділу: (095)365-43-18.

Раніше ми розповідали, як краматорці, які долучилися до лав ЗСУ, зможуть отримати одноразову допомогу у 10 тис. грн.