Українські військові. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

Місцева влада Торецької громади відкрила збір інформації про потреби чинних та демобілізованих військових з-поміж мешканців громади. Її планують використати для формування попередніх списків отримувачів допомоги до Дня захисників і захисниць. Розповідаємо, де знайти анкету.

Про опитування повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

“Анкета спрямована на уточнення інформації про військовослужбовців, які наразі проходять службу (безпосередньо залучені до виконання бойових завдань) та військовослужбовців демобілізованих за станом здоров’я”, — повідомили у Торецькій міській ВА.

Там зазначили, що анкету не потрібно заповнювати більше ніж один раз. Вона доступна за посиланням.

Під час опитування потрібно поділитись своїми персональними даними, зокрема повним ім’ям, номером телефону, населеним пунктом реєстрації в громаді. Окрім цього, в анкеті запитують відомості про проходження служби: підрозділ, тип служби (контракт або мобілізація), дату початку, статус (діючий або демобілізований за станом здоров’я), наявність поранень та інвалідності внаслідок війни.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 16,7 мільйона гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.