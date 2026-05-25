Українські військові на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Донецької області спрямувала ще 16,7 мільйона гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо про це стало у понеділок, 25 травня. Захисники отримають ще 16,7 мільйона гривень.

Водночас Філашкін не уточнив, як саме витрачатимуть нове фінансування — зазвичай їх спрямовували на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше очільник ОВА зазначав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Наше завдання — щоб підтримка доходила туди, де вона потрібна найбільше, без затягувань і зайвих процедур. В умовах фронтового регіону швидкість рішень має таке саме значення, як і сам ресурс. Донеччина щодня тримає величезне навантаження. Тому продовжуємо посилювати підрозділи, підтримувати громади та працювати в тісній взаємодії”, — написав посадовець.

Нагадаємо, російські війська концентрують сили, аби прорватися в бік Костянтинівки та закріпитися там. Для цього вони використовують як бійців, так і мототехніку, а ще велику кількість дронів — щодня українські захисники збивають до 400 дронів.