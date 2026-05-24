Українські військові щодня нищать до 400 російських дронів на Костянтинівському напрямку

Російські війська концентрують сили, аби прорватися в бік Костянтинівки та закріпитися там. Для цього вони використовують як бійців, так і мототехніку, а ще велику кількість дронів — щодня українські захисники збивають до 400 дронів.

Про це повідомив пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, щодоби на відтинку фіксують до 300 обстріл, переважно — це артилерія та безпілотники. Водночас важку техніку війська країни-агресорки майже не використовують, але роблять ставку на малі штурмові групи по 2–3 людини, які намагаються непомітно просуватися та закріплюватися на позиціях.

Окрім цього, загарбники посилили присутність екіпажів БпЛА, працюють як розвідувальні, так і ударні дрони. Українські військові використовують дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби, аби протидіяти силам агресора щодоби вдається знищувати близько 400 російських БпЛА.

“Їм успішно протидіють наші фахівці з підрозділів дронів-перехоплювачів. Також підрозділ РЕБ наш дуже активно працює в цьому напрямку. Щодоби вдається збити там в районі чотирьохсот безпілотних літальних апаратів”, — зазначив Зінюк.

Він також уточнив, що ситуація із логістикою на Костянтинівському напрямку залишається складною: Росія намагається контролювати маршрути постачання, тож оборонцям доводиться активно застосовувати наземні роботизовані комплекси для підвозу боєприпасів і провізії.

“Ми успішно застосовуємо наземні роботизовані комплекси, оскільки по іншому підвести боєприпаси та іншу провізію практично нереально, оскільки окупант намагається контролювати всі логістичні маршрути. Кожна логістична операція, вона вимагає дуже суттєвої підготовки сил та часу, аби без жодних ускладнень та ексцесів довести нашим бійцям на передовій все, що їм потрібно”, — сказав пресофіцер.

Нагадаємо, російські війська використовують безпілотники з термітною сумішшю, аби випалювати антидронові сітки та позиції українських військових. Один з таких випадків вдалося зафіксувати у Костянтинівці.