Гуманітарний фонд Сергія Притули передає чергові 104 генератори загальною потужністю 14,6 МВт для об’єктів критичної інфраструктури України в межах кампанії “SOS Kyjev” від Dárek pro Putina

Фото: Гуманітарний фонд Сергія Притули

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Гуманітарний фонд Сергія Притули в межах масштабної кампанії «SOS Kyjev» від благодійної чеської ініціативи Dárek pro Putina розпочинає черговий етап передачі енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури України.

Цього разу 104 генератори загальною потужністю 14,6 МВт відправляються на об’єкти критичної інфраструктури по всій країні. Нова партія включає установки потужністю від 56 до 800 кВт, що дозволяє забезпечити автономну роботу як медичних відділень у лікарнях та критичних систем медзакладів, так і великих комунальних підприємств.

Зокрема, вже найближчими днями генератори будуть доставлені та інтегровані в енергосистеми об’єктів у Києві та області, Дніпрі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та на Харківщині.

Кампанія Dárek pro Putina стала однією з найбільших благодійних ініціатив, спрямованих на посилення енергетичної стійкості критичної інфраструктури України. Завдяки підтримці народу Чехії у межах збору вдалося залучити €7 262 802 (близько 370 млн грн) на закупівлю генераторів для різних регіонів України.

Гуманітарний фонд Сергія Притули отримав 200 млн грн із зібраних коштів для реалізації відповідних закупівель. Усього в межах кампанії здійснюється передача 145 генераторів загальною потужністю 28,2 МВт.

Це обладнання формує резерв для підтримки критичної інфраструктури як у поточних потребах установ, так і у разі можливих збоїв електропостачання в майбутньому. Генератори забезпечують безперервність роботи закладів охорони здоровʼя, підприємства водо-, тепло- та енергопостачання та інших об’єктів критичної інфраструктури, а також можуть бути оперативно задіяні там, де виникає першочергова потреба, зокрема під час можливих подальших знеструмлень і в наступний опалювальний сезон.

У межах попереднього етапу кампанії енергетичне обладнання отримали об’єкти критичної інфраструктури Києва та Київської області, зокрема заклади охорони здоров’я та комунальні підприємства. Передані генератори забезпечують резервне живлення для критичних систем медзакладів і важливих інфраструктурних вузлів, зокрема теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Також для потреб ДСНС України вже придбано шість потужних генераторів (від 1 до 1,7 МВт). Потужності однієї установки достатньо, щоб одночасно заживити кілька багатоповерхівок або невеликий мікрорайон, відновивши базові умови проживання. Це дає змогу забезпечити роботу насосних станцій водопостачання та водовідведення, а також запуск котелень для відновлення тепла й гарячої води. Мобільність установок дозволяє швидко доставляти їх туди, де люди залишилися без електроенергії.

Успіх «SOS Kyjev» підтверджує силу міжнародної підтримки України: понад 95 тисяч донорів у Чехії об’єдналися навколо спільної мети – забезпечити стійкість критичної інфраструктури України. Гуманітарний фонд Сергія Притули дякує ініціативі Dárek pro Putina та всьому чеському народу за солідарність та підтримку.