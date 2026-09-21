І для новачків, і для досвідчених майстрів манікюру – фрези різних форм та видів | Вільне Радіо

Фото: touchnails.com.ua

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Арсенал сучасного майстра манікюру дуже обширний, бо під час проведення цієї доглядової процедури використовуються вже не тільки звичайні лаки, а й різні матеріали такого типу як акрил та гель. Ці матеріали потребують іншої обробки, і навряд чи можна створити ідеальний манікюр, не маючи під руками фрезер. Втім, сам по собі фрезер мало на що здатний, якщо до нього немає спеціальних насадок.

Саме змінні насадки, тобто різні за формою, типом і матеріалами фрези для манікюру дозволяють полірувати пластину, доводити до ідеального стану покриття, коригувати форму та довжину нігтя. І для того, щоб у кожного майстра була можливість поповнити свій арсенал насадками, інтернет-магазин TouchNails пропонує їх у великому різноманітті.

Абразивність, форма, матеріал – що ще треба врахувати, обираючи насадку для фрезера?

Все залежить від того, яку саме частину ви хочете обробити. Одна справа, якщо це натуральна нігтьова пластина, і інша, якщо це ніготь, нарощений за допомогою акрилу або гелю. Одна справа, якщо це простий лак, і інша, якщо це гелеве покриття. Одна справа, якщо це пластина, і інша, якщо це шкіра, бічні валики або кутикула. На кожен випадок є своя насадка, яка відрізняється за формою, рівнем абразивності й матеріалом виготовлення.

Якщо ви обробляєте кутикулу, краще використовувати фрези типу куля або полум’я. Для обробки пазух оптимальна комбінація — насадки типу полум’я і голка. Якщо завдання зняти гель лак, то краще використати або кукурудзу або циліндр, але твердосплавні. Для шкіри оптимальним рішенням стане алмазна фреза типу олива або куля. І нарешті для полірування і шліфування немає кращого рішення ніж спеціальні силіконові або гумові насадки.

Якщо працюєте з твердосплавними насадками, велике значення має форма насічки. Вона може бути:

велика;

дрібна;

поперечна;

хрестоподібна.

Делікатну обробку гарантує дрібна насічка. Велика насічка забезпечує зняття матеріалу (гелю чи акрилу) максимально швидко, навіть якщо йдеться про товстий шар. Поперечна насічка здатна легко зняти будь-який матеріал. А фреза з хрестоподібною насічкою гарантує більш плавну роботу.

Сказати, що одна насадка краща за іншу, не можна, бо під час однієї процедури майстер може використати їх декілька. Тому в арсеналі спеціаліста мають бути різні насадки. А от де придбати якісні фрези, точно знають майстри з досвідом. Різні рішення представлені в інтернет-магазині TouchNails https://touchnails.com.ua/catalog/frezy-dlya-manikyuru. Якщо у вас виникнуть запитання, консультанти допоможуть підібрати і класичні варіанти, і інноваційні новинки, як-от керамічні фрези для манікюру, які теж вже активно використовуються.