На сайті Пенсійного фонду України можна у три кроки отримати інформацію про те, чи призначили вам пенсію, який її розмір і строк призначення, побачити ваші відскановані документи тощо. Показуємо покрово, як не виходячи з дому можна перевірити онлайн, яка у вас пенсія.

Дізнатися, чи призначили вам пенсію, ви можете на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для початку увійдіть у свій акаунт у зручний для вас спосіб. Це може бути кваліфікований електронний підпис (КЕП), банківські картки, які інтегровані у пенсійну систему, “Дія.Підпис” та інше.

Увійшовши, ліворуч ви побачите стовпчик з послугами, які пропонує пенсійний фонд. Знайдіть у переліку пункт “Моя пенсія” та натисніть на нього.

У цьому розділі ви побачите:

дані вашої пенсійної справи. Це вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати та строк, на який призначена пенсія;

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

проскановані документи, які стосуються вашої пенсії.

Зазначимо, перевірити інформацію про пенсію може лише людина, яка вже отримує пенсійні виплати.

Як перевірити призначення пенсії в мобільному застосунку “Пенсійний фонд”

Доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України є і в мобільному застосунку установи. Через нього можна спілкуватися з Пенсійним фондом, користуватися доступними сервісами та отримувати інформацію про страховий стаж, заробітну плату й інші дані.

Щоб почати користуватися застосунком “Пенсійний фонд”, його потрібно завантажити на смартфон або планшет з App Store чи Google Play.

Авторизуватись у мобільному застосунку можна різними способами:

ввести особистий логін та пароль (логін попередньо можна отримати в територіальному підрозділі Фонду);

увійти за кваліфікованим електронним підписом ( КЕП );

за допомогою ID.GOV.UA (BankID) і ввести дані банківської картки;

використати “Дія.Підпис” (через застосунок).

Наприклад, для авторизації за допомогою банківської картки (Gov.ID) натисніть “Увійти за Gov.ID”.

Після цього необхідно обрати свій банк з переліку запропонованих, ввести номер банківської картки та натиснути “Продовжити”. На ваш номер телефону прийде повідомлення з кодом авторизації, який треба ввести та перевірити персональні дані, що з’явилися на екрані. Якщо все правильно, то можна продовжувати.

Після авторизації у нижньому меню можна переглянути необхідну інформацію в особистому профілі або у розділі “Інфо”.

У розділі “Комунікації до ПФУ” можна також скористатися додатковими сервісами.

Якщо якийсь зі способів авторизації не спрацював, можна скористатися іншим. Також треба уважно вводити дані з банківської карти та коди підтвердження — це теж може бути причиною невдалої спроби зайти у застосунок.

Нагадаємо, що для українців також передбачена грошова допомога за догляд за пенсіонером. Раніше ми вже розповідали, хто має право на такі виплати, які документи потрібні та як усе правильно подати — і офлайн, і через “Дію”.