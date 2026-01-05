Підтримайте Вільне Радіо
На сайті Пенсійного фонду України можна у три кроки отримати інформацію про те, чи призначили вам пенсію, який її розмір і строк призначення, побачити ваші відскановані документи тощо. Показуємо покрово, як не виходячи з дому можна перевірити онлайн, яка у вас пенсія.
Дізнатися, чи призначили вам пенсію, ви можете на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для початку увійдіть у свій акаунт у зручний для вас спосіб. Це може бути кваліфікований електронний підпис (КЕП), банківські картки, які інтегровані у пенсійну систему, “Дія.Підпис” та інше.
Увійшовши, ліворуч ви побачите стовпчик з послугами, які пропонує пенсійний фонд. Знайдіть у переліку пункт “Моя пенсія” та натисніть на нього.
У цьому розділі ви побачите:
Зазначимо, перевірити інформацію про пенсію може лише людина, яка вже отримує пенсійні виплати.
Доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України є і в мобільному застосунку установи. Через нього можна спілкуватися з Пенсійним фондом, користуватися доступними сервісами та отримувати інформацію про страховий стаж, заробітну плату й інші дані.
Щоб почати користуватися застосунком “Пенсійний фонд”, його потрібно завантажити на смартфон або планшет з App Store чи Google Play.
Авторизуватись у мобільному застосунку можна різними способами:
Наприклад, для авторизації за допомогою банківської картки (Gov.ID) натисніть “Увійти за Gov.ID”.
Після цього необхідно обрати свій банк з переліку запропонованих, ввести номер банківської картки та натиснути “Продовжити”. На ваш номер телефону прийде повідомлення з кодом авторизації, який треба ввести та перевірити персональні дані, що з’явилися на екрані. Якщо все правильно, то можна продовжувати.
Після авторизації у нижньому меню можна переглянути необхідну інформацію в особистому профілі або у розділі “Інфо”.
У розділі “Комунікації до ПФУ” можна також скористатися додатковими сервісами.
Якщо якийсь зі способів авторизації не спрацював, можна скористатися іншим. Також треба уважно вводити дані з банківської карти та коди підтвердження — це теж може бути причиною невдалої спроби зайти у застосунок.
