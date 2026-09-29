Як подати петицію про звання Героя України військовому чи цивільному: інструкція

Як створити петицію про надання звання Героя України. Колаж: Вільне Радіо

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Електронну петицію про надання звання Героя України може створити будь-який громадянин або громадянка України. Її можна подати як для відзначення загиблого захисника посмертно, так і для військового, який продовжує службу. Петицію також можна створити щодо цивільної людини.

У цьому матеріалі докладно пояснюємо, як відбувається ця процедура та що буде після публікації.

Про порядок створення та розгляду електронних петицій журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційних роз’яснень сервісу електронних петицій та Закону України “Про звернення громадян”.

Кому можуть надати звання Героя України

Звання Героя України — це державна нагорода, яку надають громадянам України за визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення.

За здійснення визначного геройського вчинку людину нагороджують орденом “Золота Зірка”, а за трудове досягнення — орденом “Держава”.

Звання можуть надати людині за життя або посмертно. Тому петиція може стосуватися загиблого військового, захисника, який продовжує службу, або цивільного — зокрема волонтера, медика, рятувальника, енергетика чи іншої людини, яка здійснила визначний вчинок.

Де створити петицію

Електронну петицію до Президента України можна подати через офіційний сайт електронних петицій.

Електронні петиції. Скриншот: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Як створити петицію: покрокова інструкція

Крок 1. Авторизуйтеся на сайті електронних петицій

Створити електронну петицію до Президента України може громадянин або громадянка України після підтвердження особи.

Для цього відкрийте сайт електронних петицій та натисніть “Вхід / Реєстрація” у верхньому правому куті сторінки.

Система запропонує увійти одним із трьох способів:

за допомогою електронного підпису;

через BankID НБУ;

за допомогою “Дія.Підпису”.

Якщо обираєте електронний підпис, потрібно скористатися файловим носієм, токеном або хмарним сховищем, де зберігається ваш кваліфікований електронний підпис.

Для входу через BankID система запропонує вибрати банк та підтвердити авторизацію через інтернет-банкінг.

Щоб скористатися “Дія.Підписом”, відскануйте QR-код телефоном, підтвердьте авторизацію в застосунку “Дія” та поверніться на сайт електронних петицій.

Перед створенням нового звернення варто перевірити, чи немає на сайті вже опублікованої петиції щодо цієї ж людини.

Для цього відкрийте розділ “Всі електронні петиції (пошук)” та введіть у пошуковому рядку ім’я і прізвище людини.

Якщо така петиція вже є, створювати ще одну з аналогічним проханням не потрібно. Натомість можна поширювати опубліковану петицію та закликати інших громадян її підписати.

Крок 2. Створіть нову петицію

Після авторизації натисніть “Подати петицію” у верхньому правому куті сторінки.

Крок 3. Заповніть форму

У формі потрібно зазначити суть звернення та викласти текст петиції. У назві варто одразу сформулювати прохання та вказати ім’я людини, якої воно стосується.

У тексті — пояснити, за які конкретні дії, заслуги чи досягнення її просять відзначити.

Формулювання залежатиме від того, кому саме хочуть надати звання.

Якщо петиція стосується загиблого військового

Якщо звання просять надати загиблому захиснику, у назві петиції потрібно зазначити, що нагороду пропонують надати посмертно.

Наприклад:

“Про надання звання Героя України (посмертно) [ім’я та прізвище військового у давальному відмінку]”.

У тексті варто зазначити повне ім’я військового, дату народження, військову частину або підрозділ, посаду, бойовий шлях, обставини загибелі та інші факти, які підтверджують прохання про надання звання.

Приклад заповнення форми для створення петиції. Скриншот: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Якщо петиція стосується військового, який продовжує службу

У цьому випадку позначку “посмертно” у назві додавати не потрібно.

Наприклад:

“Про надання звання Героя України [ім’я та прізвище військового у давальному відмінку]”.

У тексті можна вказати дані про військового, його посаду та підрозділ, бойовий шлях, конкретні дії під час захисту України, отримані нагороди та інші обставини, які обґрунтовують прохання про надання звання.

Якщо петиція стосується цивільної людини

Петицію можна створити і щодо цивільного громадянина — наприклад, волонтера, медика, рятувальника чи енергетика.

Назва може мати такий вигляд:

“Про надання звання Героя України [ім’я та прізвище у давальному відмінку]”.

Якщо людина загинула, у назві додають позначку “(посмертно)”.

У тексті варто пояснити, ким була людина, та детально описати вчинок або досягнення, за яке її пропонують відзначити. Важливо зазначити, що саме, коли та за яких обставин вона зробила.

Чим конкретніше викладені обставини, тим зрозуміліше буде, у чому полягає підстава для прохання про нагородження.

Крок 4. Перевірте петицію та надішліть її

Після заповнення форми потрібно ввести захисний код, погодитися на обробку персональних даних та натиснути “Створити петицію”.

Після цього звернення передадуть на перевірку адміністратору сайту.

Там з’ясовують, чи відповідає петиція вимогам Закону України “Про звернення громадян”. Зокрема, вона не повинна містити закликів до насильства, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, дискримінації або інших протиправних закликів.

Коли петицію опублікують

Якщо звернення відповідає встановленим вимогам, його мають оприлюднити протягом двох робочих днів від дня надсилання автором.

Після публікації петиція з’явиться у розділі “Триває збір підписів”.

Якщо звернення не відповідає вимогам, його не оприлюднюють. Про це автору мають повідомити на вказану під час створення петиції електронну адресу.

Що робити після публікації петиції

Після оприлюднення розпочинається збір підписів. Упродовж трьох місяців петицію має підписати щонайменше 25 тисяч людей.

Посилання на петицію можна поширювати в соцмережах та месенджерах, надсилати друзям, родичам і знайомим.

Однак для зарахування голосу кожній людині потрібно самостійно відкрити петицію на офіційному сайті, авторизуватися та натиснути “Підписатися”.

Як підписати петицію про надання звання Героя України, ми докладно розповідали в окремій інструкції⁠.

Що буде, якщо петиція набере достатньо підписів

Якщо протягом встановленого строку петиція набере щонайменше 25 тисяч підписів, на сайті мають оприлюднити інформацію про початок її розгляду. На це відводиться не більше ніж десять робочих днів.

Після цього на сайті Президента України оприлюднюють відповідь на петицію.

Водночас 25 тисяч підписів під петицією ще не означають, що людині автоматично нададуть звання Героя України. Набір необхідної кількості голосів є підставою для розгляду петиції у встановленому законом порядку, але остаточне рішення про надання звання ухвалюється окремо.

Якщо ж петиція не набере достатньо підписів, її не розглядатимуть.

Раніше ми розповідали, що таке базова соціальна допомога, чи можна оформити її онлайн і як розрахувати суму виплати.