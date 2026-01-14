Як перевірити авто по Vin-коду, ілюстративне: Галичина

Під час покупки автомобіля чи мотоцикла важливо знати, чи відповідають вони тим характеристикам, про які каже продавець, та чи дійсні документи. У цій інструкції розповідаємо, як можна швидко це перевірити без походів у держустанови.

Перевірка транспортного засобу за VIN-номером

Щоб почати пошук, перейдіть за посиланням та авторизуйтесь у “Кабінеті водія”.

Зробити це можна через:

“Дію”;

BankID НБУ;

КЕП (кваліфікований електронний підпис).

Після входу на головній сторінці оберіть рубрику “Перевірка ТЗ”. Натисніть “Пошук за VIN-кодом” і у вибраному полі введіть код кузова та рами транспортного засобу. Він вказується у техпаспорті або розміщений у лівій верхній частині панелі, на стійці дверей з боку водія, під капотом або під обшивкою підлоги біля водійського сидіння.

Після того як ви ввели VIN-код, натискайте пошук. У результатах ви побачите таку інформацію:

марка і модель транспортного засобу;

дата останньої реєстрації;

сервісний центр, який реєстрував авто;

тип транспортного засобу (седан/універсал/хетчбек тощо);

рік випуску;

об’єм двигуна;

колір;

тип пального;

кількість сидячих місць;

маса без навантаження та повна маса.

Для довідки: Безкоштовна перевірка через “Кабінет водія” показує базові технічні дані та історію реєстрацій транспортного засобу, але не повну історію його експлуатації.

Існує також варіант платного пошуку. Станом на початок 2026 року він коштує близько 149 грн. Оплатити можна карткою, Google Pay або Apple Pay. Для цього вже у готовому результаті праворуч оберіть пункт “Подивитись детальну інформацію”. Там ви зможете дізнатися, скільки в авто було власників, які показання одометра, чи оформлене ОСАГО тощо. Також у платному звіті тепер можна побачити:

історію ДТП (якщо є);

інформацію про обмеження виїзду за кордон;

арешти, застави та судові рішення, що стосуються авто.

Дізнатися повні персональні дані власника авто за номером або VIN неможливо через обмеження законодавства про захист персональних даних.

Перевірка авто чи мото за ПІБ людини

У базі сервісного центру можна дізнатися, скільки автомобілів чи мотоциклів є у людини. Для цього також переходимо в розділ “Перевірка ТЗ” — “Пошук за VIN-кодом”. Але тут потрібно знати прізвище, ім’я та по батькові власника, а також дату його народження.

Для довідки: Важливо врахувати, що в електронному кабінеті відображаються лише дані, які внесли в базу з 2013 року. Тож якщо автомобіль зареєстрували раніше, в базі він не з’явиться. Крім того, інформація про ДТП за участю транспортного засобу, його пробіг, кількість власників та обтяження не завжди відображається в державних реєстрах. Розширені звіти з ДТП, пробігом і історією авто доступні через платні онлайн-сервіси перевірки.

Транспортні засоби у розшуку: як перевірити авто чи мотоцикл

База даних розшуку авто допоможе впевнитись, що транспортний засіб не розшукують. Втім перевірка транспортного засобу на розшук охоплює лише офіційно викрадені авто, внесені до відповідної бази. Але варто звернути увагу, що авто, якого немає в базі розшуку, все одно може мати інші юридичні обмеження.

Для перевірки потрібно перейти за посиланням. У цій базі — лише автомобілі, які вкрали. Для пошуку потрібно ввести номер державного знаку, а також VIN-код кузова та шасі.

Перевірити, чи мотоцикл у розшуку, можна у цій же базі.

Якщо транспортний засіб не перебуває в розшуку або ви ввели неправильні дані, сайт має повідомити: “За вашим запитом не знайдено жодного результату”. А якщо ж в авто є проблеми, інформація про це з’явиться на екрані.

Як ще дізнатись інформацію перед купівлею: сервіси для перевірки авто

Перевірити транспортний засіб можна також за допомогою таких сервісів:

UBKI /StatusControl — безкоштовна перевірка по VIN, платна по ІПН;

CarPlates, Inspector VIN, AutoLev — розширені платні звіти.

