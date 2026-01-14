Підтримайте Вільне Радіо
Під час покупки автомобіля чи мотоцикла важливо знати, чи відповідають вони тим характеристикам, про які каже продавець, та чи дійсні документи. У цій інструкції розповідаємо, як можна швидко це перевірити без походів у держустанови.
Щоб почати пошук, перейдіть за посиланням та авторизуйтесь у “Кабінеті водія”.
Зробити це можна через:
Після входу на головній сторінці оберіть рубрику “Перевірка ТЗ”. Натисніть “Пошук за VIN-кодом” і у вибраному полі введіть код кузова та рами транспортного засобу. Він вказується у техпаспорті або розміщений у лівій верхній частині панелі, на стійці дверей з боку водія, під капотом або під обшивкою підлоги біля водійського сидіння.
Після того як ви ввели VIN-код, натискайте пошук. У результатах ви побачите таку інформацію:
Безкоштовна перевірка через “Кабінет водія” показує базові технічні дані та історію реєстрацій транспортного засобу, але не повну історію його експлуатації.
Існує також варіант платного пошуку. Станом на початок 2026 року він коштує близько 149 грн. Оплатити можна карткою, Google Pay або Apple Pay. Для цього вже у готовому результаті праворуч оберіть пункт “Подивитись детальну інформацію”. Там ви зможете дізнатися, скільки в авто було власників, які показання одометра, чи оформлене ОСАГО тощо. Також у платному звіті тепер можна побачити:
Дізнатися повні персональні дані власника авто за номером або VIN неможливо через обмеження законодавства про захист персональних даних.
У базі сервісного центру можна дізнатися, скільки автомобілів чи мотоциклів є у людини. Для цього також переходимо в розділ “Перевірка ТЗ” — “Пошук за VIN-кодом”. Але тут потрібно знати прізвище, ім’я та по батькові власника, а також дату його народження.
Важливо врахувати, що в електронному кабінеті відображаються лише дані, які внесли в базу з 2013 року. Тож якщо автомобіль зареєстрували раніше, в базі він не з’явиться.
Крім того, інформація про ДТП за участю транспортного засобу, його пробіг, кількість власників та обтяження не завжди відображається в державних реєстрах. Розширені звіти з ДТП, пробігом і історією авто доступні через платні онлайн-сервіси перевірки.
База даних розшуку авто допоможе впевнитись, що транспортний засіб не розшукують. Втім перевірка транспортного засобу на розшук охоплює лише офіційно викрадені авто, внесені до відповідної бази. Але варто звернути увагу, що авто, якого немає в базі розшуку, все одно може мати інші юридичні обмеження.
Для перевірки потрібно перейти за посиланням. У цій базі — лише автомобілі, які вкрали. Для пошуку потрібно ввести номер державного знаку, а також VIN-код кузова та шасі.
Перевірити, чи мотоцикл у розшуку, можна у цій же базі.
Якщо транспортний засіб не перебуває в розшуку або ви ввели неправильні дані, сайт має повідомити: “За вашим запитом не знайдено жодного результату”. А якщо ж в авто є проблеми, інформація про це з’явиться на екрані.
Перевірити транспортний засіб можна також за допомогою таких сервісів:
