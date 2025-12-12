Фото: luckylook.com.ua

Історія аксесуарів, що сьогодні формують наш стиль, сягає глибше, ніж здається. Наприклад, шарф з’явився не як елемент моди, а як практичний предмет гардероба ще у Стародавньому Китаї, де його носили воїни для позначення звання. Пізніше римляни використовували його для захисту від пилу та спеки, а в Європі цей аксесуар став ознакою статусу й витонченості. З часом чоловічий шарф перетворився на універсальний компонент образу, який поєднує теплоту, функціональність і естетику. Сьогодні він вважається невіддільною частиною як чоловічого, так і жіночого стилю, особливо у холодний сезон.

Чому класика не старіє: актуальність клітинки у 2025 році

Мода є циклічною і тренди з минулого з часом повертаються у новому прочитанні. Візерунок у клітинку пережив уже десятки модних епох. Ближче до середини XX століття цей стиль активно просували британські бренди, формуючи асоціації з аристократичністю, добрим смаком і впевненістю. Недивно, що шарфи в клітинку залишаються одним із найпопулярніших виборів для чоловіків різного віку.

Клітинка універсальна, бо поєднує стриманість і характер. Вона може бути великою, дрібною, яскравою чи класичною у відтінках сірого, чорного та бордо. Саме завдяки цьому такий шарф легко вписується у сучасний гардероб. Він доречний як у ділових образах, так і у більш розслаблених міських луках.

Перевагами шарфа в клітинку є:

додавання структурності будь-якому аутфіту;

гармонійний вигляд і з пальтом, і з курткою;

створення акценту без надмірної яскравості.

Поєднання з головними уборами: стильні рішення для сучасних чоловіків

З появою тренду на мінімалізм та натуральні матеріали особливої популярності набули в’язані шапки, моделі з вовни та кашеміру. Оскільки шапка чоловіча формує верхню частину образу, то вона відіграє не менш важливу роль, ніж шарф. Правильне поєднання цих аксесуарів допомагає створити цілісний, продуманий та сучасний look.

Щоб гарно поєднати шарф і шапку, потрібно:

дотримуватися спільної колірної гами, але уникати повного збігу;

комбінувати фактури: до гладкого шарфа підійде груба в’язка, а до щільного кашеміру – тонка вовняна шапка;

використовувати нейтральні кольори шапки, якщо шарф має активний принт.

Окрім класичних поєднань, у моді залишаються контрастні комбінації. Наприклад, світла шапка й темний шарф візуально витягують силует і роблять образ виразнішим. Водночас теплі природні тони створюють більш м’який, спокійний стиль, який підходить для повсякденних образів.

Аксесуари, що працюють на ваш стиль

Історія шарфа давня та цікава, а зараз він разом з іншими аксесуарами став інструментом самовираження. Такі елементи одягу не втрачають актуальності, адже вони поєднують традиції, елегантність та універсальність. А правильно підібрана шапка підсилює ефект. У гармонії кольорів, фактур і деталей прихована сучасна чоловіча мода, яка цінує індивідуальність та практичність.