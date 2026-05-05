Евакуйована "зелена собака" Боня з Дружківки. Фото: з відео "12 вартових"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Днями волонтерка евакуювала із прифронтової Дружківки собаку зеленого кольору. Нині вона перебуває під наглядом фахівців у Краматорську, не виглядає хворою, однак її обстежують. Ознак того, що її навмисно пофарбували, немає — харчовий барвник з шерсті вже подекуди струсився.

Про це повідомили у благодійній організації “12 вартових”.

Там розповіли, що зранку 5 травня Боню доставили на стабілізаційний пункт у Краматорську. Після огляду, миття та первинних процедур з’ясувалося, що шерсть собаки пофарбував порошковий барвник, який частково вже змився.

“Харчовий барвник трохи струсився (це був порошковий барвник, він налипав на шерсті). Зараз собака не виглядає “навмисно пофарбованою” і такою рівномірною — можливо, світло в операційній на минулому відео давало такий додатковий ефект”, — кажуть волонтери.

Раніше волонтерка з Дружківки Валерія доставила собаку до ветеринарної клініки для стерилізації та вакцинації. На момент огляду тварина не мала симптомів інтоксикації, тому тварина з жінкою поїхала назад у Дружківку.

Перед цим, “12 Вартових” дали собаці прізвисько Хала Грін. Однак, як розповіли у “Центрі здоров’я тварин”, тварину звати Боня. Вона була безхатньою собакою, яку підгодовували небайдужі люди:

“Це Боня із Дружківки, вона має гарний настрій та відмінне здоров’я, приїжджала до нас на стерилізацію. І от в один день собачка розгризла харчовий барвник і викачалась в ньому. Відтепер Боня має характерний зелений колір шерсті та викликає багато питань у людей. Тож, ситуацію можна відпускати й просто помилуватися гарною собачкою”.

Волонтери наголосили, що жодного навмисного фарбування тварини не було, а всі процедури проводили за стандартним протоколом, який застосовують до всіх собак. Наразі Боня залишається під опікою волонтерів.

“Фіксуємо: собака не виглядає хворою, але питання харчових (чи нехарчових) барвників хвилює нас теж, тому собака починає отримувати всю необхідну допомогу та піклування про неї, включно з родиною, яку ми почнемо шукати, коли собака оклигає від “суспільного розголосу”, стресу при зміні місця та обстрілів, буде чиста, спокійна та здорова”, — зазначили в організації “12 вартових”.

Після відновлення для собаки шукатимуть родину.

“До нас і зараз звертаються потенційні родини, але прилаштовувати тварину “на хайпі” — звісно, швидкий варіант, але небезпечний. Не треба на хайпі. Треба на готовності всіх членів родини, на усвідомленні, на співпадінні, на любові. Ми обов’язково будемо писати про Боню далі, як про кожну собаку під нашою опікою. Ніяких зборів на собаку не робимо, просто спокійно робимо свою роботу”, — резюмували волонтери.

Нагадаємо, від котів і собак до кіз і корів — під час війни тварини так само рятуються від обстрілів, як і люди. Проте евакуація улюбленців часто перетворюється на випробування: бракує транспорту, притулки переповнені, а житло для сімей із тваринами знайти складно. Волонтери та зоозахисники розповідають, чому евакуація не завжди означає порятунок і як держава та суспільство можуть змінити ситуацію.