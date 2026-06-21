Фото: Третій армійський корпус

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Бійці Третього армійського корпусу евакуювали з Лимана двох цивільних за допомогою наземного роботизованого комплексу. Один із евакуйованих був поранений і не міг самостійно пересуватися, тож бійцям довелося транспортувати його на ношах.

Про евакуацію розповіли на сторінці Третього армійського корпусу.

За словами командира взводу наземних роботизованих комплексів на позивний Блек, військові отримали завдання вивезти з міста двох цивільних — чоловіка та жінку. Перед початком евакуації бійці чекали, поки люди зберуть необхідні речі, після чого розпочали операцію.

“Дідуля був “трьохсотим” — мав якесь поранення. Був неходячим, [його транспортували] на ношах”, — розповів військовий.

Захисники намагалися провести евакуацію якомога швидше, адже маршрут могли в будь-яку мить атакувати російські безпілотники.

Втім, поспіх не був єдиним викликом. За словами військових, дороги в районі Лимана залишаються небезпечними через регулярні обстріли, вирви та уламки, які залишаються після бойових дій. Через це оператори роботизованого комплексу були змушені рухатися обережно, щоб не наражати евакуйованих на додаткову небезпеку.

Зрештою обох цивільних успішно доставили до стабілізаційного пункту Третього армійського корпусу. Там пораненому чоловікові надали необхідну допомогу, після чого чоловіка та жінку передали на подальший етап евакуації.