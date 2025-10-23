Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Кабінет міністрів України виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”. Цих коштів вистачить, аби надати ще 1600 сім’ям сертифікати на придбання нового житла.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”, — написала прем’єр-міністерка на Facebook.

Станом на 23 жовтня, стверджує Юлія Свириденко, сертифікати за програмою “єВідновлення” вже отримали 143 тисячі сімей. Загалом на реалізацію проєкту вже понад 50 млрд грн.

Очільниця українського уряду зазначила, що тепер для підтвердження руйнувань нерухомості вистачить одного загального фото, а геолокація знімка може бути з похибкою до 10 метрів.

“Також дозволяємо використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії”, – розповіла голова уряду”, — додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Розповідаємо, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.