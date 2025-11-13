Керівника так званого “МФЦ “ДНР” підозрюють в організації виборів лідера Росії на ТОТ Донеччини: деталі справи

Підозрюваний керівник так званого "МФЦ "ДНР". Фото: прокуратура Донеччини

Керівник псевдоустанови “Багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг “ДНР” підозрюють у пособництві Росії. За даними слідства, він допомагав окупантам проводити вибори на ТОТ Донеччини. Ймовірно, йдеться про Олександра Крупінця.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак може йтися про мешканця Шахтарська Олександра Крупінця. За даними з російських джерел, він очолював так званий “Багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг “ДНР” щонайменше з 2023 року.

Як кажуть слідчі, псевдопосадовець підписав угоду з “головою виборчої комісії “ДНР”. За його керівництва працівники центру приймали та опрацьовували заяви, вносили дані до електронної бази й сприяли фейковому голосуванню жителів окупованої частини Донецької області за лідера Росії.

За даними прокуратури, підозрюваний й нині забезпечує роботу фейкового відомства: організовує прийом та обробку звернень громадян. Серед іншого, взаємодіє із представниками незаконних органів влади.

Відомо, що раніше проти, ймовірно, Олександра Крупінця, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності. Нині ж йому закидають пособництво державі-агресору.

Нині чоловік перебуває у розшуку. Йому може загрожувати покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у березні 2024-го на окупованих територіях Донеччини завершили “вибори” нового президента Росії. Окупанти називали їх “історичними” та говорили про 89-відсоткову “явку” у загарбаних містах і селах.