Хабарі за бронь та штрафи за невчасне декларування: як судили жителів Донеччини за корупцію у 2025 році

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Рішень суду і вироків за корупцію цьогоріч було вдвічі менше, ніж торік, зокрема й через рух фронту. Судили на Донеччині у 2025 році за пропозиції хабарів поліцейським після нетверезового водіння та командиру, аби перевів до тилового підрозділу. Бухгалтерка школи мистецтв зі Слов’янська підробила відомості, аби отримувати більшу зарплату, а співробітник ТЦК вимагав хабар за бронювання. Розповідаємо про корупційні правопорушення на Донеччині у 2025 році.

Про рішення судів журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення.

З початку 2025 року до Реєстру потрапили 22 випадки корупційних правопорушень:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — 4 випадки;

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовцю — 6;

зловживання впливом — 3;

порушення вимог фінансового контролю — 6;

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів — 2.

Для порівняння за аналогічний період торік на Донеччині зафіксували удвічі більше випадків корупції — 45, у 2023 році — 61. Водночас фронт продовжує рухатися, в області залишаються менше людей.

Бухгалтерку Слов’янської школи мистецтв засудили за розтрату та привласнення чужого майна — правоохоронці встановили, що вона підробила відомості, щоб додатково отримати понад 147 тис. грн. Покарання — 7 років позбавлення волі та заборона протягом 3 років працювати на посадах, що пов’язаних з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями та конфіскація майна.

Конфіскували майно й у військовослужбовця, який виконував обов’язки начальника фінансово-економічної служби. Разом зі спільниками він привласнив 1,4 млн грн, які призначались для виплати додаткової винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у бойових діях.

Іншого військового засудили за те, що він заплатив командиру 50 тис. грн, аби той перевів його в тиловий підрозділ. Бійцю присудили 34 тис. грн штрафу.

А головного спеціаліста одного з ТЦК — за те, що вимагав тисячу доларів хабаря за оформлення бронювання військовозобов’язаному. Він має сплатити 40,8 тис. грн штрафу та оплатити судові експертизи.



На 850 грн штрафували кількох жителів Донеччини, що невчасно подали декларацію про доходи.

Нагадаємо, серед тих, хто отримав штрафи за корупцію, був і начальник Удачненської ВА Валерій Дугельний. Посадовець виписав собі премію 100% окладу і не повідомив про конфлікт інтересів. Також йому присудили 4 250 грн штрафу за те, що виписав 10% премії сину, який пропрацював місяць водієм у сільраді.