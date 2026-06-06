Видача гуманітарної допомоги у Харкові. Фото: Часовоярська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Часовоярська військова адміністрація організувала мережу хабів і мобільних точок видачі гуманітарної допомоги по всій Україні — для мешканців, які були змушені покинути місто. Стаціонарні осередки працюють у п’яти містах, “хаби на колесах” об’їжджають ще понад десяток. З місцевого бюджету на це грошей немає — рятують волонтери та міжнародні організації.

Про це в розмові з Вільним Радіо розповів очільник Часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус.

Де діють хаби

Стаціонарні хаби для переселенців із Часовоярської громади працюють у п’яти містах України, які стали прихистком для найбільшої кількості жителів громади.

“Основний хаб, який у нас працює, — це місто Київ. Далі йде місто Кременчук. Потім у нас Черкаси та Полтава. Харків — там у нас точка видачі гуманітарної допомоги. Наші друзі-волонтери допомогли там певним приміщенням безоплатно, і за потреби там надають ще й юридичну допомогу”, — каже очільник військової адміністрації Сергій Чаус.

Окрім стаціонарних хабів, адміністрація використовує мобільні точки — п’ятитонну вантажівку й бусики, які об’їжджають Білу Церкву, Павлоград, Олександрію, Кропивницький, Умань, Бердичів, Лубни, Миргород, Запоріжжя та інші міста. Також працює районний хаб Бахмутського району — у Дніпрі, Кривому Розі та Вінниці.

“Ми їдемо аж до Вінниці і у вказаних містах зупиняємось, люди підходять і отримують допомогу. В кожному місті ми буваємо від одного разу на місяць до раз на три місяці”, — розповідає Сергій Чаус.

Як отримати допомогу?

Переселенці, які вже зареєстровані, отримують допомогу без попереднього запису. Для жителів громади є чати у вайбері, де повідомляють дату та час отримання допомоги. Також переселенці можуть написати там про свої потреби та проблеми або просто поспілкуватися зі своїми, додає начальник ВА.

Для тих же, хто ще не зареєструвався, є гаряча лінія — номер (099)712-03-59.

У хабах надають не лише гуманітарну допомогу — продукти та предмети гігієни. Там також можна отримати юридичну консультацію та розв’язати питання, пов’язані з пенсією. У київському хабі переселенців об’єднують ще й для спільного дозвілля — походів у кіно чи парк.

За окремими запитами жителі можуть отримати медикаменти, колісні крісла, милиці чи памперси для літніх людей — допомогу відправляють Укрпоштою або “Новою поштою”.

Гуманітарну допомогу адміністрація отримує від багатьох організацій. Найбільші з них: Червоний Хрест, організація JEM та World Central Kitchen. З місцевого бюджету на такі потреби грошей немає.

“Бюджет, на жаль, не може потягнути такі великі розходи, відверто кажемо. Тому тут ми працюємо з нашими друзями-волонтерами, з міжнародними організаціями і за цей рахунок допомагаємо людям”, — говорить Сергій Чаус.

Найбільше переселенців із Часовоярської громади зараз живуть у Київській та Полтавській областях.

