Ханжонківське водосховище на схід від Донецька за 2025 рік майже зникло: що відомо

Ханжонківське водосховище, яке перебуває в окупації з 2014 року, майже пересохло протягом 2025 року. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На супутникових знімках стало видно, що Ханжонківське водосховище на річці Кринка, яке розташоване у селищі Нижня Кринка на схід від Донецька, майже повністю зникло. Територія окупована з 2014 року, але саме влітку 2025 року водоймище стрімко обміліло. Розповідаємо, які можуть бути причини зникнення води.

Журналісти Вільного Радіо дізналися про зникнення води з супутникових знімків Copernicus Browser.

За нашими спостереженнями, ще у травні 2025 року водосховище було частково наповнене водою. Проте в червні площа води почала стрімко зменшуватися. Станом на листопад вода залишилася лише в південній частині річки Кринка.

Ханжонківське водосховище на річці Кринка, яке розташоване у селищі Нижня Кринка, у травні та листопаді 2025 року. Графіка Вільного Радіо на основі супутникових знімків Copernicus Browser

Площа Ханжонківського водосховища становила 5 км², а запас води — близько 780 млн м³.

Зникнення води можуть пояснювати проблеми з водопостачанням на тимчасово окупованій частині Донеччини, вважають у пресслужбі Маріупольської міської ради.

“Окупанти визнали критичний дефіцит води у регіоні. Водосховища стрімко висихають, підземних запасів майже немає. Загарбники шукають тимчасові шляхи покращення ситуації, але стратегічного бачення вирішення проблеми наразі немає”, — пишуть у пресслужбі.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо дослідили, які водойми Донецької області обміліли у 2025 році, та з’ясували можливі причини цього. Загальна площа пересохлих водойм на Донеччині сягає 7,76 квадратного кілометра — приблизно половина площі Сіверська.