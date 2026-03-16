Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У березні 2026-го більшість хлібобулочних виробів на підконтрольній частині Донеччини зросли в ціні порівняно з лютим. Водночас “борщовий набір” став дешевшим — капуста, буряк і свинина впали в ціні, що й компенсувало здорожчання олії та томатів.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА за лютий та березень 2026 року.
За місяць — з 16 лютого по 16 березня — ціни на хлібобулочні вироби у Донецькій області зросли. Найбільше подорожчав хліб житньо-пшеничний — з 37,70 до 44,04 грн, тобто на 6,34 грн.
Тим часом пшеничний хліб залишився майже незмінним — 41,87 грн проти 41,27 грн у лютому. Борошно вищого ґатунку подорожчало на 67 копійок, тоді як 1-го ґатунку дещо знизилось у ціні — з 20,56 до 20,23 грн.
На відміну від хліба, вартість “борщового набору” для каструлі 4–5 літрів за той самий період скоротилась: з 207,06 до 199,88 грн, тобто на 7,18 грн. Посадовці взяли дані середньозважувальних цін у торгівельних мережах “Сімʼя”, “ЕКО-Маркет” та “Сільпо”.
