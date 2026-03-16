Хліб та "борщовий набір". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У березні 2026-го більшість хлібобулочних виробів на підконтрольній частині Донеччини зросли в ціні порівняно з лютим. Водночас “борщовий набір” став дешевшим — капуста, буряк і свинина впали в ціні, що й компенсувало здорожчання олії та томатів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА за лютий та березень 2026 року.

Хліб у Донецькій області подорожчав, а “борщовий набір” — здешевшав

За місяць — з 16 лютого по 16 березня — ціни на хлібобулочні вироби у Донецькій області зросли. Найбільше подорожчав хліб житньо-пшеничний — з 37,70 до 44,04 грн, тобто на 6,34 грн.

Водночас хліб житній “Бородинський” зріс у ціні з 43,17 до 45,94 грн. Батон нарізний — з 31,77 до 34,89 грн, а дорожній — з 19,23 до 20,90 грн.

Тим часом пшеничний хліб залишився майже незмінним — 41,87 грн проти 41,27 грн у лютому. Борошно вищого ґатунку подорожчало на 67 копійок, тоді як 1-го ґатунку дещо знизилось у ціні — з 20,56 до 20,23 грн.

На відміну від хліба, вартість “борщового набору” для каструлі 4–5 літрів за той самий період скоротилась: з 207,06 до 199,88 грн, тобто на 7,18 грн. Посадовці взяли дані середньозважувальних цін у торгівельних мережах “Сімʼя”, “ЕКО-Маркет” та “Сільпо”.

Найпомітніше подешевшали капуста — з 13,10 до 10,63 грн, буряк — з 15,97 до 13,97 грн, а також свинина — з 228,17 до 212,63 грн за кілограм. Водночас олія зросла на 11,06 грн за літр, томати подорожчали з 155,97 до 165,70 грн. Однак ціна цибулі не змінилась.

