Упродовж листопада 2025 року в Слов’янську народилися 22 дитини, більшість з них — хлопчики. Це останній пологовий будинок підконтрольної частини Донеччини.

Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його даними, у листопаді 2025-го на світ з’явилися загалом 22 дитини. Серед малюків — 14 хлопчиків та 8 дівчаток. Цей місяць став найменшим за кількістю новонароджених, ніж будь-який інший цього року.

До прикладу, у жовтні в Слов’янську народилися 16 хлопчиків та 13 дівчаток. Загалом — 29 дітей.

Раніше у 2025 році:

у січні народилися 56 дітей (34 хлопчики та 22 дівчинки);

у лютому народилися 54 дитини (30 хлопчиків та 24 дівчинки);

у березні народилися 56 дітей (23 хлопчики та 33 дівчинки);

у квітні народилися 53 дитини (23 хлопчики та 30 дівчаток);

у травні народилися 40 дітей (18 хлопчиків та 22 дівчинки);

у червні — 49 дітей (33 — хлопчики, а 16 — дівчатка);

у липні — 48 дітей (31 хлопчик та 17 дівчаток);

у серпні — 39 дітей (28 хлопчиків та 11 дівчаток);

у вересні — 34 дитини (20 хлопчиків та 14 дівчаток;

у жовтні — 29 дітей (16 хлопчиків та 13 дівчаток);

Загалом від початку 2025 року у Слов’янську народилися 480 дітей.

Нагадаємо, останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.

Раніше ми розповідали, куди перемістили лікарні Донеччини та як записатися до їхніх лікарів на прийом. Тепер лікарі з Бахмута, Маріуполя, Краматорська, Лимана, Селидового й Покровська приймають пацієнтів у інших областях України.