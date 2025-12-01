Підтримайте Вільне Радіо
Упродовж листопада 2025 року в Слов’янську народилися 22 дитини, більшість з них — хлопчики. Це останній пологовий будинок підконтрольної частини Донеччини.
Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.
За його даними, у листопаді 2025-го на світ з’явилися загалом 22 дитини. Серед малюків — 14 хлопчиків та 8 дівчаток. Цей місяць став найменшим за кількістю новонароджених, ніж будь-який інший цього року.
До прикладу, у жовтні в Слов’янську народилися 16 хлопчиків та 13 дівчаток. Загалом — 29 дітей.
Раніше у 2025 році:
Загалом від початку 2025 року у Слов’янську народилися 480 дітей.
Нагадаємо, останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.
Раніше ми розповідали, куди перемістили лікарні Донеччини та як записатися до їхніх лікарів на прийом. Тепер лікарі з Бахмута, Маріуполя, Краматорська, Лимана, Селидового й Покровська приймають пацієнтів у інших областях України.