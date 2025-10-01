Скільки дітей народилися у Слов'янську за вересень 2025 року: дані ВА

Пересувне ліжко для новонароджених. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом вересня 2025-го у Слов’янську народилися 34 дитини. Це останній пологовий будинок підконтрольної частини Донеччини. Скільки дівчаток та хлопчиків з’явилися на світ — читайте далі.

Про це повідомили у Слов’янській МВА.

За їхніми даними, у вересні 2025-го на світ з’явилися загалом 34 дитини. Серед малюків — 20 хлопчиків та 14 дівчаток. Цей місяць став найменшим за кількістю новонароджених, ніж будь-який інший місяць 2025 року.

До прикладу, у серпні в Слов’янську народилися 28 хлопчиків та 11 дівчаток. Загалом — 39 дітей.

Раніше у 2025 році:

у січні народилися 56 дітей (34 хлопчики та 22 дівчинки);

у лютому народилися 54 дитини (30 хлопчиків та 24 дівчинки);

у березні народилися 56 дітей (23 хлопчики та 33 дівчинки);

у квітні народилися 53 дитини (23 хлопчики та 30 дівчаток);

у травні народилися 40 дітей (18 хлопчиків та 22 дівчинки);

у червні — 49 дітей (33 — хлопчики, а 16 — дівчатка);

у липні — 48 дітей (31 хлопчик та 17 дівчаток);

у серпні — 39 дітей (28 хлопчиків та 11 дівчаток).

Загалом від початку 2025 року у Слов’янську народилися 429 дітей.

Нагадаємо, у 2025 році останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.

Раніше ми розповідали, куди перемістили лікарні Донеччини та як записатися до їхніх лікарів на прийом. Тепер лікарі з Бахмута, Маріуполя, Краматорська, Лимана, Селидового й Покровська приймають пацієнтів у інших областях України.