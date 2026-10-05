Надія Лазебник — біографія 15-річної дівчини з Костянтинівки, яка загинула через російський обстріл

Надія Лазебник. Фото: Незламні серця Костянтинівської громади

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 15-річну Надію Лазебник, яка загинула 13 травня 2023 року під час російського обстрілу Костянтинівки. Дівчина разом із батьком вийшла на клумбу під вікнами їхнього будинку, коли російські війська обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Про Надію Лазебник розповіли на сайті “Незламні серця Костянтинівської громади”.

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Надія Лазебник народилася 27 листопада 2007 року в родині Тетяни та Юрія Лазебників. Вона була наймолодшою з трьох доньок.

Дівчина навчалася у Костянтинівському загальному закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів №5. Полюбляла творчі предмети, займалася з репетиторами з хімії та математики, а також захоплювалася фотографією.

Хист до малювання Надія успадкувала від дідуся та дядька. Вона навчалася у відділі образотворчого мистецтва Костянтинівської школи мистецтв і багато часу проводила за створенням власних картин. Родина бачила її майбутнє у дизайні або художній академії.

У 2023 році її робота “Руками шахтарів запалюють зорі” посіла третє місце на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей”.

На той час Надія вже визначилася, чим хотіла займатися. Вона планувала моделювати одяг, закінчити 9 клас і вступити до коледжу в Києві.

“Вона була спокійною, тихою, ніжною і доброю дівчинкою з великими щирими очима. Вона любила порядок, стежила за чистотою в домі, могла просто підійти й обійняти”, — написали про Надію.

З початком повномасштабної війни дівчина залишалася в Костянтинівці разом із батьком та 83-річною бабусею. Родина розглядала можливість переїзду до Києва.

13 травня 2023 року Надія разом із батьком вийшла на клумбу під вікнами їхнього будинку на першому поверсі. Дівчина старанно за нею доглядала. У цей момент російські війська обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Надія загинула від поранення уламками ракети. Їй було 15 років.

Через кілька днів, під час похорону дівчини, Костянтинівка знову зазнала обстрілів.

Світла памʼять.