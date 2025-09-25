Переможці Всеукраїнського конкурсу учнівських есе та плакатів “Я тебе чую: підтримую однолітка в окупації”. Фото: ЦГП “Альменда”

У великій залі Міністерства освіти в Києві зібралися кілька десятків людей — підлітки, їхні вчителі, представники державних інституцій та журі конкурсу. Тут відзначали переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу есе та плакатів “Я тебе чую: підтримую однолітка в окупації”. Журналісти Вільного Радіо також відвідали подію та поспілкувалися з учасниками

Конкурс про підтримку, що доходить до адресата

Цьогоріч діти з різних регіонів України надіслали майже 700 робіт у двох номінаціях — “Есе” та “Соціальний плакат”. Кожен текст і малюнок — це звернення до ровесників, які досі залишаються під російською окупацією.

Один з плакатів конкурсу “Я тебе чую: підтримую однолітка в окупації”. Фото: Вільне Радіо

Конкурс вдруге організував Центр громадянської просвіти “Альменда” за підтримки українських митців та державних інституцій. Його мета — дати голос дітям, які хочуть підтримати однолітків у складних умовах і нагадати, що вони не забуті.

“Загалом, ми плануємо зробити конкурс щорічним. Водночас ми сподіваємося, що в нас це буде виходити не дуже довго. Дуже хотілося, щоб цього конкурсу взагалі не існувало. Але тепер ми будемо сподіватися, що підтримувати дітей в окупації не буде потреби, бо просто не буде окупації”, — каже у коментарі Вільному Радіо голова “Альменди” Марія Суляліна.

Голова Центру громадянської просвіти “Альменда” Марія Суляліна. Фото: Вільне Радіо

Вона пояснює, що організатори шукають різні шляхи, аби донести слова підтримки на окуповані території.

“Ми пробуємо використовувати соціальні мережі, медіа, які читають там, працюємо з лідерами думок. Партнеримося з Центром захисту прав дитини, через який повертаються діти після депортації. Бо головне для нас — щоб ці слова почули саме діти й молодь”, — говорить очільниця ЦГП “Альменда”.

Часом слова зі створених есе стають підтримкою і для дорослих, які повернулися з окупації.

“Ми нещодавно були на “Фестивалі думок” і там одна пані після прочитання робіт сказала нам, що їй дуже цього бракувало. Ми зрозуміли, що наша аудиторія значно ширша”, — додає Суляліна.

“Я одразу знала, про кого буду писати”

Серед нагороджених — учениця Красилівського ліцею на Хмельниччині Каріна Бобух. Вона посіла друге місце у конкурсі есе. Про сам конкурс дізналася від своєї вчительки, одразу визначилася з тематикою і тим, кому вона напише свого листа-есе. Каріна написала свій твір у формі листа-звернення.

“Для мене це стало можливістю не просто написати есе, а стати частиною розповіді про дітей в окупації. Я згадала історію хлопчика Єгора, який був в окупованому Маріуполі. Ця історія з новин мене просто вразила, тому я навіть не обмірковувала над тим, кому адресувати своє есе. Я знала, що буду писати саме про цю історію і рядки писалися самі”, — розповідає лауреатка конкурсу Каріна Бобух у коментарі Вільному Радіо.

Нагородження Каріни Бобух за 2 місце у конкурсі есе конкурсу “Я тебе чую: підтримую однолітка в окупації”. Фото: ЦГП “Альменда”

“Нам важливо показати, що їх завжди чекають і ми їх сильно підтримаємо обов’язково. Їхні історії треба зберігати і переповідати обов’язково”, — говорить школярка.

Голос із окупованого Донецька

Організатори також увімкнули аудіозаписи кількох підлітків, які змогли виїхати з тимчасово окупованих територій і вступили до українських вишів. Одна з історій — 18-річної дівчини, яка виїхала із Донецька і нині навчається у Львові.

“Читати такі твори — це не просто розрада, це символ того, що тебе чекають, що ти залишаєшся частиною українського суспільства, що твоє майбутнє важливе”, — сказала вона в аудіозверненні.

За словами дівчини, в умовах ізоляції та інформаційного тиску навіть кілька щирих рядків із конкурсних робіт стають тим “місточком”, який допомагає витримати психологічний тиск і надихає діяти.

“Слова підтримки справді можуть впливати на рішення”, — сказала дівчина з Донецька.

Нагадаємо, що молодь із тимчасово окупованих територій може вступити до українських університетів за спрощеною процедурою: без іспитів, із можливістю подати документи пізніше та скористатися окремими бюджетними квотами. Але вступникам варто заздалегідь дізнатися про дистанційне навчання, наявність спеціальності у виші й умови підписання договору.