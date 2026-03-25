Захисник Тимофій Гольцер. Фото: Селидівський ліцей №1

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Тимофія Гольцера — військового з Донеччини, який служив снайпером у 93 бригаді “Холодний Яр” і загинув, боронячи рідну землю.

Про захисника розповіли у Селидівській міській військовій адміністрації та на сайті Селидівського ліцею №1.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Тимофій Гольцер народився 18 жовтня 1991 року у Селидовому. Він був другим у багатодітній родині — мав чотирьох братів і дві сестри. У рідному місті хлопець закінчив школу №3, а потім перейшов до школи №6. Під час навчання захоплювався спортом і здобув чимало нагород.

Тимофій ріс у родині з християнськими цінностями. Любив Бога, відвідував церкву і намагався жити так, щоб допомагати близьким.

“Завжди був захистом для своїх молодших братів та сестер і приходив їм на допомогу. Для мами й тата він був міцною підтримкою та опорою. Як згадує мама Тимофія, він завжди радів, посмішка рідко сходила з його лиця”, — розповіли на сайті Селидівського ліцею №1.

З дитинства Тимофій хотів обрати професію, пов’язану з порятунком людей. Тож після закінчення навчання розпочав службу у 3 взводі 10 воєнізованого гірничорятувального загону, де допомагав людям у надзвичайних ситуаціях.

Зі своєю коханою Вікторією Тимофій познайомився після школи. Згодом пара одружилася, й за 10 років подружнього життя у них народилося троє дітей: двоє хлопчиків і донька Аврора, яку Тимофій так і не встиг потримати на руках.

Після початку російської агресії Тимофій став на захист країни. У 2017 році він вступив до лав Збройних сил України та служив снайпером у 93 окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”.

“Побратими згадують його як сміливого, талановитого та потужного воїна. Він вигадав багато нових технік, які допомагали рятувати життя солдатам. Вони досі користуються його методами та ідеями”, — зазначили на сайті освітнього закладу.

Після початку повномасштабного вторгнення майже вся родина Тимофія виїхала за кордон. Він і сам як батько трьох дітей міг залишити службу, але вирішив не покидати передової.

2 березня 2023 року Тимофій Гольцер загинув у Бахмуті на рідній Донеччині.

Вічна памʼять захисникові.