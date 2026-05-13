Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо правоохоронця Олександр Батуріна. Будучи залізничником за освітою, чоловік пройшов підготовку як поліцейський і став працювати в конвойній службі в Бахмуті. Пізніше перевівся до стрілецького батальйону правоохоронців, аби боронити рідну Донеччину.
Про Олександр Батуріна розповіли в межах проєкту “Бахмутська варта памʼяті” та на сайті Головного управління поліції Донеччини.
Олександр Батурін народився 12 квітня 1998 року в нині окупованому Дебальцевому, але змалку жив у Бахмуті. Там хлопець навчався в місцевій загальноосвітній школі №24, а потім у Бахмутському фаховому коледжі транспортної інфраструктури. Паралельно також займався спортом.
“Був кандидатом в майстри спорту з кікбоксингу. Дуже чуйна та завжди усміхнена людина”, — згадує сина мати Світлана.
По завершенню коледжу Олександр здобув ступінь молодшого спеціаліста з монтажу, обслуговування й ремонту автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті. Та життя він вирішив повʼязати з іншою професією і в 2021 році вступив до Маріупольської академії поліції. Згодом повернувся до рідного Бахмута поліцейським конвойної служби.
“Олександр мріяв не просто служити — він прагнув боронити Україну саме на передовій, аби звільнити рідну Донеччину від окупантів”, — розповідають у поліції області.
1 березня 2025 року правоохоронець самостійно приєднався до стрілецького батальйону поліції Донеччини. У складі підрозділу захисник виконував завдання в зоні бойових дій.
Та менш ніж за три місяці, 24 травня 2025 року, Олександр загинув у селі Яблунівка Іллінівської громади. Життя 27-річного поліцейського обірвав російський дрон.
Поховали Олександра на Свіштовському кладовищі в Кременчуці — його родина перебралася до міста на Полтавщині через війну. У серпні минулого року захисника посмертно нагородили відзнакою президента “За оборону України”.
Вічна памʼять.