Поліцейський Олександр Батурін. Фото: Бахмутська варта памʼяті

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо правоохоронця Олександр Батуріна. Будучи залізничником за освітою, чоловік пройшов підготовку як поліцейський і став працювати в конвойній службі в Бахмуті. Пізніше перевівся до стрілецького батальйону правоохоронців, аби боронити рідну Донеччину.

Про Олександр Батуріна розповіли в межах проєкту “Бахмутська варта памʼяті” та на сайті Головного управління поліції Донеччини.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Олександр Батурін народився 12 квітня 1998 року в нині окупованому Дебальцевому, але змалку жив у Бахмуті. Там хлопець навчався в місцевій загальноосвітній школі №24, а потім у Бахмутському фаховому коледжі транспортної інфраструктури. Паралельно також займався спортом.

“Був кандидатом в майстри спорту з кікбоксингу. Дуже чуйна та завжди усміхнена людина”, — згадує сина мати Світлана.

По завершенню коледжу Олександр здобув ступінь молодшого спеціаліста з монтажу, обслуговування й ремонту автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті. Та життя він вирішив повʼязати з іншою професією і в 2021 році вступив до Маріупольської академії поліції. Згодом повернувся до рідного Бахмута поліцейським конвойної служби.

“Олександр мріяв не просто служити — він прагнув боронити Україну саме на передовій, аби звільнити рідну Донеччину від окупантів”, — розповідають у поліції області.

1 березня 2025 року правоохоронець самостійно приєднався до стрілецького батальйону поліції Донеччини. У складі підрозділу захисник виконував завдання в зоні бойових дій.

Та менш ніж за три місяці, 24 травня 2025 року, Олександр загинув у селі Яблунівка Іллінівської громади. Життя 27-річного поліцейського обірвав російський дрон.

Поліцейський Олександр Батурін. Фото: Головне управління поліції Донеччини

Поховали Олександра на Свіштовському кладовищі в Кременчуці — його родина перебралася до міста на Полтавщині через війну. У серпні минулого року захисника посмертно нагородили відзнакою президента “За оборону України”.

Вічна памʼять.