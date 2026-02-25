Хроніка облоги Маріуполя: активісти створили сайт, присвячений кожному дню боїв за місто. Як поділитися свідченнями

Маріуполь у 2024 році, фото з джерел окупантів

Імена загиблих, адреси ударів, гуманітарна ситуація та розташування військ у кожен день боїв за Маріуполь — це можна побачити на сайті Mariupol Destruction and Victims, де активісти зібрали хроніку захоплення міста росіянами. Сайт доповнюють, і маріупольці можуть додати до історії свої свідчення.

Про це Вільному Радіо розповів автор сайту Віталій Штутман.

Це — продовження проєкту Mariupol Destruction and Victims, автори якого збирають інформацію про всі руйнування, загиблих, поранених, зниклих безвісти маріупольців і наносять її на мапу. Тепер на сайт виклали хроніку з розділенням по днях. Там можна знайти інформацію про воєнну і гуманітарну обстановку у Маріуполі, адреси влучань, масштаби руйнувань та відомі імена загиблих у конкретний день містян.

“На сайті є дуже детальні хроніки про кожен день [боїв за Маріуполь у 2022 році]. Раніше ми збирали ці дані на мапу і в соцмережі”, — розповів Віталій Штутман.

Зараз автор упорядкував дані з 24 лютого по 30 квітня 2022 року. Наповнення сайту триває. Маріупольці можуть поділитися свідченнями, заповнивши форму на сайті або написавши на електронну адресу [email protected] чи в телеграм-бот MariupolDestructionBot.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зібрали хроніку 86 днів оборони Маріуполя під час повномасштабного вторгнення. 82 дні з них українські військові боронили місто у повному оточенні. За різними джерелами, під час боїв за Маріуполь загинули понад 100 тисяч цивільних, точна кількість полеглих військових невідома. Майже 2,5 тисячі українських захисників опинились у полоні росіян, більшість з них вийшла з території заводу “Азовсталь”.