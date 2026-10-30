Хто вестиме шоу «Танцюють всі» у 2026 році? | Вільне Радіо

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Часом хочеться знайти цікаву програму, щоби подивитися всією родиною. Наприклад, шоу Танцюють всі 2026 — чудовий варіант. Новий сезон танцювального конкурсу вестимуть Даша Квіткова та Роман Міщеряков. Квіткова вперше веде проєкт такого масштабу, а Міщеряков відомий як ведучий і автор YouTube-каналу «Точка збору». Докладніше на цю тему — далі в статті.
Вагомі плюси в тому, що учасники представлятимуть різні танцювальні направлення та проходитимуть конкурсні випробування. Крім того, глядачі зможуть оцінити не тільки готові номери, а й розвиток виконавців упродовж сезону, а саме:
Головна відмінність від попередніх сезонів — нова команда виробництва та ексклюзивний показ на онлайн-сервісі. Точні правила вибування конкурсантів стануть відомі з офіційних випусків.
Бажано підготуватися заздалегідь, тому вже можна зареєструватися на SWEET TV — популярній стримінговій платформі, що займається виробництвом шоу «Танцюють всі» у 2026 році.
Щоб отримати сповіщення, відкрийте сторінку шоу на SWEET.TV, увійдіть у свій обліковий запис і натисніть відповідну кнопку. Також перевіряйте новини платформи, адже там публікують анонси про учасників, ведучих і дату прем’єри.
Цей стримінговий сайт має безліч переваг. Гарна якість зображення, приємний інтерфейс, безліч жанрів, наявність мобільного застосунку — вагомі переваги. Крім того, є можливість запису трансляції. А нові користувачі мають змогу скористатися безплатним пробним періодом, що становить 7 днів.
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