Протягом 2025 року двоє депутатів з Бахмутської та Покровської районних рад подали заяви про припинення повноважень, але ухвалити їхні звернення за чинним законодавством наразі не можуть. Загалом у Бахмутській, Краматорській, Маріупольській, Покровській та Волноваській районних радах Донеччини на своїх посадах залишаються 223 депутати. Публікуємо їхні імена та розповідаємо, хто вирішив скласти повноваження.

Інформацію щодо депутатів районних рад Донеччини журналісти Вільного Радіо отримали з відповідей на інформаційні запити. Дані актуальні станом на жовтень 2025 року.

Минулого разу депутатів районних, міських, селищних та сільських рад, а також відповідних голів в Україні обирали рівно 5 років тому — 25 жовтня 2020 року. В усіх областях, окрім Донецької та Луганської, голосували ще й за депутатів обласних рад. Наступні чергові місцеві вибори мали відбутися цього року в останню неділю жовтня. Однак через відкрите російське вторгнення вибори неможливі, тож голосування проводитимуть вже після завершення воєнного стану. У цей період повноваження органів місцевого самоврядування зберігаються. У населених пунктах, де створені військові адміністрації, депутати районних рад також зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями. Але під час дії воєнного стану очільники ВА ухвалюють більшість рішень самостійно, тож збиратися на засідання депутатам не потрібно.

Зазначимо, єдина районна рада, яка не надала повного переліку депутатів із зазначенням їхніх імен — Волноваська. Тому в матеріалі ми використали список, актуальний станом на кінець 2024 року.

Хто з депутатів Краматорського району залишається чинним восени 2025 року

Станом на жовтень 2025 року в Краматорський районній раді свої посади зберігає 51 депутат.

У 2021 році загальний склад ради налічував 54 депутати. Троє з них померли:

Домбровський Микола Олегович;

Кандаурова Кірікія Петрівна;

Підлісний Юрій Іванович.

Із заявою про припинення повноважень цьогоріч не звертались.

Чинними депутатами залишаються:

Аксенчук Тетяна Юріївна; Андрєєв Олег Вадимович; Аннєнков Віктор Захарович; Бабешко Олексій Анатолійович; Большаков Роман Олександрович; Волобуєва Ганна Іванівна; Гелла Лариса Олександрівна; Горобець Галина Іванівна; Дубінін Олександр Васильович; Жиров Ігор Володимирович; Жолус Олена Віталіївна; Іванов Сергій Олександрович; Квітко Клавдія Іванівна; Кім Жан Миколайович; Кірєєв Євген Миколайович; Ключникова Світлана Миколаївна; Копил Максим Васильович; Кравченко Людмила Вікторівна; Криклій Віктор Борисович; Кришкевич Вікторія Володимирівна; Лазаренко Дмитро Олександрович; Мелешко Лілія Анатоліївна; Молотков Геннадій Михайлович; Моховик Сергій Васильович; Панченко Олег Анатолійович; Петріщев Олександр Геннадійович; Пікус Вадим Васильович; Попова Наталія Костянтинівна; Проселкова Оксана Олександрівна; Рашевська Ольга Миколаївна; Редкокаша Ігор Ігорович; Рекова Наталія Юріївна; Рибенцев Дмитро Валентинович; Самсонов Олександр Анатолійович; Сапетко Ігор Валерійович; Сергієнко Ірина Василівна; Сильченко Олександр В’ячеславович; Слободянюк Віталій Олександрович; Сомкін Артем Євгенович; Спаситель Сергій Олександрович; Страшко Інна Миколаївна; Стрельцов Володимир Ізосимович; Стрельцова Ольга Миколаївна; Терещенко Андрій Валерійович; Тисло Аріна Миколаївна; Угнівенко Тетяна Вікторівна; Чайковська Алла Петрівна; Черепій Валерій Олександрович; Шапаренко Андрій Анатолійович; Шелестюк Олександр Савич; Шиянь Андрій Олексійович;

У районній раді зберігається кворум для проведення пленарних засідань.

Для довідки: Кворум — це встановлена (законами, статутом організації або регламентом) кількість учасників засідання, яка необхідна для ухвалення рішень. Місцева рада може ухвалювати рішення, якщо не менш ніж дві третини від її загального складу виконують свої повноваження. Але може виникнути ситуація, коли деякі обранці припиняють свої повноваження, через що у раді не набирається двох третин депутатів. У такому разі, доки не оберуть необхідну кількість депутатів, раду вважатимуть повноважною, якщо до неї входитиме більш ніж половина депутатів від загального складу.

Хто з депутатів Маріупольського району залишається чинним восени 2025 року

Протягом цього року депутати Маріупольської районної ради не складали свої повноваження, наразі формально чинними є 47 депутатів. Початковий загальний склад ради налічував 54 депутати.

Посадовці додали, що повноваження 7 депутатів були припинені достроково у встановленому чинним законодавством порядку.

Тому формально посади депутатів Маріупольської районної ради VIII скликання зберігають:

Бабек Геннадій Володимирович; Бойко Валентина Вікторівна; Бугрєєва Тамара Василівна; Гах Лариса Миколаївна; Горожанкіна Вікторія Вікторівна; Давиденко Юрій Сергійович; Дербаль Аліса Олексіївна; Згара Ірина Костянтинівна; Іващенко Володимир Костянтинович; Ідрісова Маргарита Олександрівна; Іщенко Віталій Вікторович; Калайтан Олена Василівна; Калачова Лілія Петрівна; Кудрявцев Вадим Віталійович; Кузнецов Олександр Михайлович; Кулаковська Каріна Леонідівна; Кулішенко Олександр Миколайович; Кулішенко Сергій Миколайович; Лазаренко Олександр Васильович; Левченко Сергій Григорович; Лозова Олена Олександрівна; Мазур Євген Миколайович; Мамонтов Артем Миколайович; Миргородов Максим Павлович; Мироненко Олександр Олександрович; Мирошниченко Дмитро Миколайович; Михайлов Микола Максимович; Могильний Володимир Васильович; Нагорна Ірина Вікторівна; Ніколаєв Станіслав Олексійович; Окопський Олег Геннадійович; Ошкадеров Ігор Геннадійович; Павлюков Олександр Анатолійович; Папуш Микола Миколайович; Пікуз Вадим Сергійович; Попов Олексій Володимирович; Савін Микола Миколайович; Тіхонова Лілія Валентинівна; Удачин Сергій Володимирович; Четверікова Олена Сергіївна; Шакалов Сергій Юрійович; Шаруда Олексій Анатолійович; Шекула Григорій Вікторович; Шеретько Анатолій Васильович; Шинкаренко Руслан Якович; Шишман Олександр Федорович; Яременко Микола Дмитрович.

У відповідь на запит Вільного Радіо додали, що наразі “Маріупольська районна рада та її депутатський корпус не здійснюють своїх повноважень у зв’язку з тимчасовою окупацією території Маріупольського району та створенням Маріупольської районної військової адміністрації. Отже, визначити наявність чи відсутність кворуму для проведення пленарних засідань можливо лише після відновлення повноцінної діяльності ради згідно із законодавством України. На даний час така оцінка є неможливою”.

Тобто засідань районна рада не проводить, але формально кворум для цього зберігається.

Хто з депутатів Бахмутського району залишається чинним восени 2025 року

Під час виборів у 2020 році в Бахмутській районній раді обрали 36 депутатів із 42 можливих.

Двоє депутатів покинули свої посади через відкликання за народною ініціативою. Це:

Чепурін Артем Юрійович;

Альгін Дмитро Анатолійович.

Ще шестеро депутатів написали особисті заяви про дострокове припинення депутатських повноважень. Один — у 2025, двоє — у 2024 та троє — у 2023 році.

Проте за чинним законодавством розглянути ці заяви наразі не можуть, тому формально депутати зберігають повноваження.

Чинними на жовтень 2025 році залишаються 34 депутати:

Подопригора Олена Олександрівна; Лук’янов Артем Анатолійович; Кіщенко Світлана Іванівна; Мельник Інесса Євгенівна (заява про складання повноважень за власним бажанням від 09.02.2023) ; Йорохов Зосим Михайлович; Спіцин Вадим Валерійович; Диннік Олександр Олександрович; Ткаченко Олексій Миколайович; Чаплик Олександр Степанович; Гатченко Світлана Вікторівна; Скрипник Вікторія Вікторівна; Муранов Сергій Вікторович; Буровцов Віталій Вікторович; Шилова Ірина Владиславівна; Бойко Марина Петрівна; Решетніков Дмитро Валерійович; Супрун Ігор Федорович; Саркісова Аліна Анатоліївна ; Черняєва Олена Вікторівна; Максименко Ольга Іванівна (заява про складання повноважень за власним бажанням від 30.04.2025) ; Аросланкін Євген Володимирович; Шаповалова Олена Сергіївна; Агумава Наталя Валентинівна (заява про складання повноважень за власним бажанням від 15.06.2024) ; Лябах Зінаїда Володимирівна (заява про складання повноважень за власним бажанням від 29.04.2024) ; Клименко Євген Анатолійович; Філенко Лілія Леонідівна; Демченко Оксана Михайлівна; Колодніцька Наталія Михайлівна; Мельникова Світлана Леонідівна; Новіков Олександр Миколайович; Газіна Людмила Олександрівна (заява про складання повноважень за власним бажанням від 04.08.2023) ; Підкуйко Дмитро Ігорович; Звонарьова Наталя Євгенівна (заява про складання повноважень за власним бажанням від 05.03.2023) ; Вітко Валентина Володимирівна.

В районній раді є кворум для ухвалення рішень після припинення воєнного стану.

Хто з депутатів Покровського району залишається чинним восени 2025 року

У Покровській районній раді станом на жовтень 2025 року на посаді залишаються 53 депутати.

Протягом 2025 року заяву про складання депутатських повноважень написав один депутат Покровської районної ради — Бутрій Іван Михайлович. Причину він не вказав.

Відомо, що протягом 2024 року 12 депутатів також написали заяви про припинення своїх повноважень через стан здоров’я або без вказання причини. Але підписати їхні заяви не можуть через законодавчі перепони.

“Після утворення районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування Покровська районна рада не здійснює свої повноваження. Депутати, які написали заяви про складання повноважень, офіційно залишаються депутатами районної ради, тому що провести процедуру складання депутатами своїх повноважень будь-яким іншим засобом крім проведення сесії неможливо”, — зазначили в районній раді у відповіді на інформаційний запит.

У 2023 році від депутатських обов’язків звільнили Пахомова Сергія Анатолійовича через його смерть.

Тож станом на жовтень 2025 року чинними є наступні депутати:

Абраменко Любов Віталіївна; Абрамова Любов Олександрівна; Антипенко Володимир Вікторович (написав заяву про припинення повноважень 01.07.2024); Аржавітін Валерій Віталійович (написав заяву про припинення повноважень 26.09.2024); Бєлих Роман Валерійович; Біленко Ольга Вікторівна; Борковець Алла Олексіївна; Бутрій Іван Михайлович (написав заяву про припинення повноважень 14.07.2025); Волошин Олександр Миколайович; Гнатенко Наталія Анатоліївна; Гніцевіч Яна Олегівна; Гресь Олександр Васильович; Грицак Руслан Володимирович; Добряк Сергій Вікторович; Дорошкевич Тетяна Віталіївна; Доценко Андрій Володимирович; Древаль Петро Петрович; Дроздова Римма Євгенівна; Дьоміна Ольга Вікторівна (написала заяву про припинення повноважень 15.01.2024); Євтушенко Любов Анатоліївна; Кириченко Костянтин Васильович; Ключка Юрій В’ячеславович; Коваленко Сергій Володимирович (написав заяву про припинення повноважень 11.03.2024); Корнєєв Віталій Олександрович; Костюк Михайло Семенович; Листопад Наталія Володимирівна; Ляшок Ярослав Олександрович; Масло Надія Анатоліївна; Матвійчук Інна Федорівна (написала заяву про припинення повноважень 26.09.2024) Мацько Ганна Олександрівна; Моісеєнко Інна Олександрівна (написала заяву про припинення повноважень 04.04.2023); Никитенко Вадим Андрійович; Новіков Сергій Васильович; Олійник Олег Олександрович (написав заяву про припинення повноважень 05.01.2024); Писаренко Наталія Олегівна; Потапова Тетяна Сергіївна; Розинець Валентина Миколаївна; Сажко Сергій Миколайович; Сафаров Олександр Дмитрович (написав заяву про припинення повноважень 01.07.2024); Сахарова Катерина Михайлівна (написала заяву про припинення повноважень 05.01.2024); Середа Юрій Іванович; Сирота Лариса Геннадіївна; Соболєвська Кристина Олексіївна; Тихонова Лілія Тамазівна; Токарев Вячеслав Леонідович; Токаренко Валентина Леонідівна (написала заяву про припинення повноважень 08.01.2024); Черкашина Юлія Олегівна; Шаповалова Валентина Володимирівна; Шевченко Валентина Григорівна; Шехірєв Володимир Рафаілович (написав заяву про припинення повноважень 06.03.2024); Шишко Анатолій Васильович; Шутько Сергій Леонідович (написала заяву про припинення повноважень 15.07.2024); Щетініна Зухра Ассафовна.

Кворум для ухвалення рішень тут зберігається.

Хто з депутатів Волноваського району залишається чинним восени 2025 року

Загальний склад Волноваської районної ради у 2021 році становив 42 депутати. Станом на жовтень 2025 року чинними залишились 38 депутатів.

У відповідь на запит Вільного Радіо у Волноваській районній раді не надали перелік імен депутатів і зазначили, що “згідно з Законом України “Про захист персональних даних” не передбачено надання відомостей щодо чинних депутатів з ПІБ”.

Проте ми маємо дані станом на кінець 2024 року — тоді в районній раді також було 38 депутатів.

Тож список з минулого року, ймовірно, не змінився:

Бабенко Віталій Миколайович; Білянська Вікторія Володимирівна; Головко Сергій Васильович; Гукова Ірина Василівна; Демченко Сергій Володимирович; Єфименко Тетяна Анатоліївна; Зеркаль Валерій Якович; Кирилов Сергій Дмитрович; Кодберг Людмила Вадимівна; Куренна Тетяна Юріївна; Малтабар Микола Георгійович; Міщенко Володимир Олексійович; Муляр Людмила Анатоліївна; Назаренко Сергій Васильович; Овчинніков Сергій Іванович; Панкрашова Людмила Миколаївна; Папуш Андрій Ілліч; Пінчук Тимофій Григорович; Подлещук Зінаїда Василівна; Попенко Олена Олександрівна; Рогаченко Богдан Сергійович; Романова Валентина Миколаївна; Руденок Василь Миколайович; Саметова Наталія Володимирівна; Севрюков Сергій Павлович; Сазонова Вікторія Іванівна; Тахтаров Сергій Володимирович; Філахтов Олександр Костянтинович; Загорулько Валентина Яківна; Конюшок Олена Анатоліївна; Кравченко Сергій Володимирович; Халабузар Володимир Вікторович; Чернов Юрій Миколайович; Вервейко Валентина Валеріївна; Вервейко Іван Дмитрович; Писаренко Наталя Миколаївна; Саркисян Рудік Мішиковіч; Синиця Олена Миколаївна.

У разі потреби тут зберігається кворум.

