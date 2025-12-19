Захисник Володимир Ісаченко. Фото: Черкаська СВА

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Володимира Ісаченка — уродженця селища Черкаське на Донеччині, який виріс у великій родині, працював столяром, а з 2019 року служив у Збройних силах України.

Про Володимира Ісаченка розповіли у Черкаській селищній військовій адміністрації.

Володимир Ісаченко народився 26 лютого 1996 року в Черкаському, що в Краматорському районі на Донеччині. Зростав у великій родині, поруч завжди були брати й сестри. Ще змалку він любив квіти, багато читав і найбільше цікавився історією та психологією. Навчався хлопець у місцевій школі, а після випуску здобув фах столяра й кілька років працював із деревом.

У 2019 році Володимир вирішив піти служити до Збройних Сил України. Потрапив до ремонтно-відновлювального батальйону й працював у евакуаційній роті. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він залишився в армії й продовжив службу разом із підрозділом.

2 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання біля селища Цукурине на Донеччині, Володимир загинув. Йому було 28 років.

Поховали захисника у Смілі Черкаської області — там тоді проживала його мама.

Вічна пам’ять.