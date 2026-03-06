Підтримати
Хвилину мовчання затвердили офіційно: президент підписав закон

Ганна Назарова
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким на законодавчому рівні встановлюється щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання.

 

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Президент підписав “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації” №14144.

На підпис Зеленському законопроєкт подали 16 лютого.
Цим документом законодавчо закріпили щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00, під час якої вшановують загиблих  через війну. Місцеві органи влади мають сповіщати про початок та завершення хвилини мовчання.  Також про це мають повідомляти у медіа. 

Також законом закріпили вшанування жертв Голодомору щороку в четверту суботу листопада. О 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція “Запали свічку”.  

Нагадаємо, Вільне Радіо щодня у рубриці “Хвилина мовчання” публікує історії тих, чиє життя обірвалось внаслідок війни. 

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram, Instagram чи Facebook. Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

