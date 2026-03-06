Хвилину мовчання затвердили офіційно: президент підписав закон

Лампадки зі свічками. Ілюстративне фото: УНІАН

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким на законодавчому рівні встановлюється щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Президент підписав “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації” №14144.

На підпис Зеленському законопроєкт подали 16 лютого.

Цим документом законодавчо закріпили щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00, під час якої вшановують загиблих через війну. Місцеві органи влади мають сповіщати про початок та завершення хвилини мовчання. Також про це мають повідомляти у медіа.

Також законом закріпили вшанування жертв Голодомору щороку в четверту суботу листопада. О 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція “Запали свічку”.

Нагадаємо, Вільне Радіо щодня у рубриці “Хвилина мовчання” публікує історії тих, чиє життя обірвалось внаслідок війни.