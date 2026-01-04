Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Українське радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Кількість офіцерок серед військовослужбовиць в Україні зросла із 4% до 21% за останні два роки. Однак нині серед них немає жодної бойової генералки.

Про це розповіла радниця з гендерних питань Генштабу ЗСУ Оксана Григор’єва у подкасті “1325”.

Вона зазначає, що значний ріст відбувся за час відкритого вторгнення Росії в Україну. Так, два роки тому у лавах Збройних сил було 4% офіцерок, а зараз — 21%.

“Уже з 2019 року ми маємо зараз випуски, молоді офіцерки, які вже дослужилися. Тобто вони мали первинне звання, потім пішли служити вже за спеціальністю. Вони зараз вже мають звання майора чи капітана”, — каже Оксана Григор’єва.

Водночас зі слів радниці, в плані розвитку кар’єрного зростання ще залишалися проблеми. Так, до прикладу, серед військовослужбовиць поки немає жодної бойової генералки.

“Ці наші чотири генералки, але вони в медичній службі. У нас немає у Збройних силах саме бойових генералок. Бо вони не пройшли ще свій тактичний, оперативний, стратегічний рівень освіти. Вони не командували бригадами”, — розповіла Григор’єва.

Нагадаємо, у 2025 році жінок-військовослужбовців стало в армії більше на 20%, ніж було у 2022 році. Зокрема на фронті державу боронять понад 5 500 жінок. Загалом у ЗСУ служать вже понад 70 тисяч військовослужбовиць.