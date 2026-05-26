Кількість поранених через вечірню атаку Краматорська зросла до 12 людей, місто частково без газу

В'ячеслав Попович
О 17:52 25 травня російські військові скинули в центр Краматорська дві 250-кілограмові авіабомби: кількість поранених цивільних вже зросла до 12 людей, а у житловому секторі міста фіксують нові руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Донецькій області.

Так, на ранок 26 травня відомо про поранення семи жінок та чотирьох дорослих чоловіків віком від 28 та 86 років. Окрім цього, 8-річний хлопчик поранив стопу склом.

Руйнувань, за даними поліції, зазнали 16 багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівля, 20 авто.

Багатоквартирні будинки у Краматорську залишилися без газу після російського обстрілу
Наслідки російської атаки на Краматорськ, 25 травня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджені житлові будинки після вечірньої атаки Краматорська 25 травня
Російські війська скинули дві авіабомби на Краматорськ — поранені 12 цивільних
Контакт-центр міста Краматорська повідомив, що через пошкодження газових мереж тимчасово без газопостачання залишилися будинки на:

  • – вул. Катеринича, 22 (32 кв.);
  • – вул. В. Стуса, 35 (96 кв.);
  • – вул. В. Стуса, 46 (24 кв.);
  • – вул. В. Стуса, 48 (44 кв.);
  • – вул. В. Стуса, 50 (50 кв.).

Зазначимо, протягом 25 травня російські загарбники неодноразово завдавали по Краматорську ударів, зокрема за допомогою авіабомб. Загалом за добу там поранені 16 цивільних мешканців, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Також були жертви у Ясногірці, яка належить до Краматорської громади. Там загинули двоє, поранені ще троє людей.

Рятувальники та поліція працюють на місці влучання авіабомб у Краматорську
Поранений 8-річний хлопчик після авіаудару по Краматорську 25 травня
Наслідки російського удару авіабомбами по центру Краматорська — пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі
Нагадаємо, в Краматорській громаді тимчасово не працює амбулаторія №3, її закрили до 26 травня включно. Мешканців громад натомість приймають інших медзакладах Центру первинної медико-санітарної допомоги. Журналісти Вільного Радіо розповіли, в яких саме.

