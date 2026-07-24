Наслідки російської атаки на Словʼянськ 23 липня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

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Ввечері 23 липня стало відомо про збільшення кількості поранених внаслідок денного авіаудару по Слов’янську. Загалом постраждали щонайменше 15 людей: восьмеро жінок та семеро чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Пораненим від 28 до 82 років. У них діагностують мінно-вибухові травми, уламкові поранення, забої та контузії.

Авіаудар, про який йдеться, відбувся о 15:30 23 липня. Тоді на Слов’янськ війська країни-агресорки запустили 250-кілограмову авіабомбу з модулем УМПК. Вона влучила по району з житловою забудовою.

За даними Донецької обласної прокуратури, у прифронтовому Слов’янську пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних житлових будинків.

“Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах. Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх”, — так прокоментував атаку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Дружківки двох важкопоранених людей — їх врятували із розтрощеного через атаку росіян будинки. Також поліціянти вивезли подружжя, яке втратило сина та ще одного чоловіка.