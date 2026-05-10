КНДР збільшила виробництво снарядів та постачає їх Росії для війни проти України

КНДР та її армія. Ілюстративне фото: Reuters

Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх Росії для війни проти України. За офіційними заявами країни, обсяги випуску снарядів зросли у кілька разів порівняно із середніми показниками.

Про це пише видання Defence Express.

Там вказують, що Північна Корея збільшила виробництво артилерійських боєприпасів у два рази порівняно з попереднім рекордом. Державні медіа КНДР під час візиту Кім Чен Ина на одне з оборонних підприємств у Пхеньяні повідомили, що нинішні обсяги у чотири рази перевищують середній рівень випуску снарядів у країні..

Там також заявили про модернізацію виробництва та зростання темпів випуску військової продукції.

Водночас частина експертів ставиться до таких заяв обережно, вказуючи на можливі перебільшення у північнокорейській пропаганді. Однак відомо, що КНДР активно постачає Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди, які використовуються у війні проти України, пише Defence Express.

За різними оцінками, з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея могла передати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет. Частина цього обсягу надходить із запасів, але паралельно відбувається нарощування промислового виробництва.

Точні масштаби випуску боєприпасів невідомі. За оцінками, в країні функціонує близько 300 оборонних підприємств, на яких працюють сотні тисяч людей. Водночас типи боєприпасів — від артилерійських снарядів до мінометних мін і реактивних систем — ускладнюють точну оцінку виробничих обсягів, додають у медіа.

Нагадаємо, за оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), близько 2 тисяч військових КНДР, яких відправили на війну проти України, загинули. Пхеньян, ймовірно, планує додатково направити до Росії близько 6 тисяч солдатів.