“Книга-мандрівка. Україна” покаже два анімаційні фільми про історію, культуру Донецька та Луганська

Мультфільми про Донецьк та Луганськ. Ілюстративне фото: проєкт "Книга-мандрівка. Україна"

Освітньо-культурний проєкт “Книга-мандрівка. Україна” створила два мультфільми про Донецьк та Луганськ. У центрі сюжету — “донецька Вуглинка” та “Степовий Бабак”, які розкажуть про історію та культури цих двох міст на Сході України.

Про це Вільному Радіо розповіла авторка проєкту Ірина Тараненко.

За її словами, “Книга-мандрівка. Донецьк і Луганськ” — це проєкт, який складається з двох анімаційних фільмів про міста українського Сходу. Голосами доробку стали уродженці цих областей — генеральна директорка реабілітаційного центру Superhumans Ольга Руднєва та письменник, співак і військовий Сергій Жадан.

“Після 2014 року ціле покоління дітей зростає без власних спогадів про українські Донецьк і Луганськ — для них це радше “гарячі точки на карті”. Проєкт відкриває справжню історію цих міст, руйнує вікові міфи Росії та нагадує, що Донбас — невід’ємна частина України”, — каже авторка.

У пізнавально-розважальному форматі глядачам обіцяють “повернути атмосферу, голос і пам’ять українських міст”. Мультики можна буде подивитися на YouTube-каналі “Книга-мандрівка. Україна”.

“Ми створили “Книгу-мандрівку”, аби наші діти бачили свою країну багатою, цікавою та живою. Історія Донбасу — це не лише про війну та втрати, це про культуру, освіту, людей і українське майбутнє.

Ми хочемо, щоб кожна дитина знала: Донецьк і Луганськ — це Україна, і вони обов’язково повернуться під мирне українське небо”, — зазначає авторка проєкту Ірина Тараненко.

Мультфільм про Донецьк

Так, головною героїнею мультфільму про Донецьк стала “Вуглинка” — символ “сили та тепла шахтарського краю”. Вона проводить глядачів крізь історію міста: від легенд скіфів і промислового злету Юзівки до розквіту сучасного Донецька з його театрами, парками троянд і перемогами “Шахтаря”.

Окрему увагу ініціатива приділить відомим українцям — поету Василю Стусу, тенору Анатолію Солов’яненку, актору Леоніду Бикову.

“Мультфільм нагадує, що Донецьк завжди був і є українським містом, яке, попри окупацію, має вільне серце і чекає на жовто-блакитний прапор”, — каже Ірина Тараненко.

Мультфільм про Луганськ

Оповідачем історії Луганська став “Степовий Бабак” — уособлення “вільного степу, сонця й надії”, діляться у “Книга-мандрівка. Україна”. Персонаж познайомить глядачів зі спадщиною регіону: від Мергелевої гряди й козацьких зимівників до заснування першого в Україні ливарно-гарматного заводу.

У мультфільмі також з’являються постаті сучасності — письменник Сергій Жадан, учитель Артур Пройдаков, боксер Денис Берінчик. Вони, за задумом авторки, покажуть, що Луганськ — це “насамперед його люди, які творять сучасність”.

“Попри трагедії війни та окупацію, у фільмі звучить ключове послання: Луганськ живе, бореться й неодмінно повернеться до вільної України”.

