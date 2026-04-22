Книга про маріупольського художника Архипа Куїнджі вийде друком: про що вона

Історикиня з Маріуполя Ольга Демідко написала книгу про Архипа Куїнджі, ілюстрація з книги

Маріупольська історикиня Ольга Демідко виграла грант на друк книги про художника Архипа Куїнджі. Художню повість “Світло і тіні Маріуполя” авторка написала після виїзду з блокадного міста. Згодом подала його на конкурс від Українського інституту книги.

Результати конкурсу на друк опублікували в Українському інституті книги.

Книга про Архипа Куїнджі брала участь у конкурсі у категорії “Художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів з історії України різних періодів у контексті боротьби за розбудову державності, її суверенітету і незалежності, боротьби проти імперіалізму, зокрема з біографіями видатних діячів нашої держави”.

“Друзі, ділюся важливою для мене новиною. Сьогодні Український інститут книги опублікував результати. Моя книга “Світло і тіні Маріуполя” перемогла в конкурсі та отримала перше місце, завдяки чому буде опублікована видавництвом “Саміт-Книга”.

Я щиро вдячна кожному, хто підтримав і проголосував — це дуже цінно для мене”, — написала Ольга Демідко.

Для довідки: Архип Куїнджі — живописець із Маріуполя. Його візитівкою стала майстерна робота з тінями на картинах, а секретом творчості вважають фарби власного виробництва.

В Інституті книги оприлюднили список переможців. Після погодження Міністерством культури, з авторкою укладатимуть договір на видавництво.

“Я вирішила подаватися на грант, тому що так книга може бути популяризована і розміщена в бібліотеках, роздрукована. Я хотіла б, щоб її все ж побачили, тому що, на мою думку, українці мали б знати цю історію. Тому що Маріуполь у багатьох на слуху, і таке якесь у нас розуміння, що дуже багато є трагічного, але багато є того, про що, на жаль, не розкривається зараз і не поширюється ця правда”, — розповідала Ольга Демідко в інтерв’ю Вільному Радіо.

