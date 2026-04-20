Кадр з адаптації книги "Історія футболу села Іванівського (Красного)". Скриншот: з відео Сергія Нагорного

Один з авторів книги “Історія футболу села Іванівського (Красного)” Сергій Нагорний адаптував видання у відеоподкаст. Охочі вже можуть побачити архівні ілюстрації та послухати більш ніж годину розповідей про знищене село на Донеччині, його людей та їхню пристрасть до гри на YouTube. Як це зробити — читайте далі

Про відеоподкаст у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів Сергій Нагорний.

За його словами, адаптувати книгу “Історія футболу села Іванівського (Красного)” до формату відеоподкасту вирішили через збільшений попит — надрукованих раніше примірників, які видали за фінансової підтримки начальника Бахмутської МВА Олексія Реви, не вистачило. Тож Сергій відгукнувся на проханнях охочих зробити аудіо- або відеоверсію видання.

“Книжки вистачило не всім, я додруковував власним коштом кілька разів, невеличкі тиражі. Але на всіх охочих не вистачило, ми розповсюдили першочергово між земляками — села Іванівського, Бахмута, Часового Яру, сусідніх громад. Почав вже кидати електронні версії, але, можливо, людям зі старшого покоління важче з цим розібратися, тож була органічна потреба — аудіо чи відео”, — розповів Сергій Нагорний.

Робота над адаптацією тривала близько року: сценарій та картинку Сергій записав майже одразу, однак найбільше часу зайняв монтаж. З ним, каже чоловік, у вільний час допомагали знайомі з журналістики за “символічну плату”. Відео вже можна послухати та подивитися на YouTube за цим посиланням. Окрім цього, прочитати книгу все ще можна онлайн за відкритим посиланням.

Що відомо про книгу “Історія футболу села Іванівського (Красного)”

Одним з авторів книги є Сергій Нагорний — у минулому журналіст, а нині радник з питань публічної політики та ВПО Полтавської обласної ради. Співавтором став Микола Соколов, який у різні роки був гравцем, тренером, наставником, футбольним менеджером і впродовж майже 60 років — учителем фізичної культури у Красненській школі. За цей час він виховав багатьох спортсменів, серед яких є кандидати в майстри спорту та майстри спорту.

У центрі подій — історія сільського футболу, який об’єднував агрономів, трактористів, фермерів і юристів. Читачі можуть побачити та прочитати про знищене село на Донеччині, його людей та їхню пристрасть до гри. В основі книги — світлини з місцевої школи, які вдалося зберегти за два дні до початку відкритого вторгнення. Інформацію збирали з різних місць, де зараз живуть колишні мешканці села.

Більше про книгу та історію її створення ми писали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо також розповідало про книгу, присвячену історії виникнення та розвитку театрального мистецтва, а також діяльності українського театру в Бахмуті. Її автор — місцевий освітянин Володимир Сутковий. Він почав працювати над виданням ще у 2020 році. Після початку повномасштабного вторгнення йому довелося вивезти матеріали з окупованого міста, аби у 2025 році завершити роботу та надрукувати книгу.