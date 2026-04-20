Один з авторів книги “Історія футболу села Іванівського (Красного)” Сергій Нагорний адаптував видання у відеоподкаст. Охочі вже можуть побачити архівні ілюстрації та послухати більш ніж годину розповідей про знищене село на Донеччині, його людей та їхню пристрасть до гри на YouTube. Як це зробити — читайте далі
Про відеоподкаст у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів Сергій Нагорний.
За його словами, адаптувати книгу “Історія футболу села Іванівського (Красного)” до формату відеоподкасту вирішили через збільшений попит — надрукованих раніше примірників, які видали за фінансової підтримки начальника Бахмутської МВА Олексія Реви, не вистачило. Тож Сергій відгукнувся на проханнях охочих зробити аудіо- або відеоверсію видання.
“Книжки вистачило не всім, я додруковував власним коштом кілька разів, невеличкі тиражі. Але на всіх охочих не вистачило, ми розповсюдили першочергово між земляками — села Іванівського, Бахмута, Часового Яру, сусідніх громад. Почав вже кидати електронні версії, але, можливо, людям зі старшого покоління важче з цим розібратися, тож була органічна потреба — аудіо чи відео”, — розповів Сергій Нагорний.
Робота над адаптацією тривала близько року: сценарій та картинку Сергій записав майже одразу, однак найбільше часу зайняв монтаж. З ним, каже чоловік, у вільний час допомагали знайомі з журналістики за “символічну плату”. Відео вже можна послухати та подивитися на YouTube за цим посиланням. Окрім цього, прочитати книгу все ще можна онлайн за відкритим посиланням.
Одним з авторів книги є Сергій Нагорний — у минулому журналіст, а нині радник з питань публічної політики та ВПО Полтавської обласної ради. Співавтором став Микола Соколов, який у різні роки був гравцем, тренером, наставником, футбольним менеджером і впродовж майже 60 років — учителем фізичної культури у Красненській школі. За цей час він виховав багатьох спортсменів, серед яких є кандидати в майстри спорту та майстри спорту.
У центрі подій — історія сільського футболу, який об’єднував агрономів, трактористів, фермерів і юристів. Читачі можуть побачити та прочитати про знищене село на Донеччині, його людей та їхню пристрасть до гри. В основі книги — світлини з місцевої школи, які вдалося зберегти за два дні до початку відкритого вторгнення. Інформацію збирали з різних місць, де зараз живуть колишні мешканці села.
