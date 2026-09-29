Колаборантку з Мангуша засудили до 15 років тюрми: вона очолила “Володарський суд “ДНР”

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У 2023-му уродженка Мангуша Катерина Мурашко залишилася в окупації та очолила так званий “Володарський суд “ДНР”. Під її головуванням фейкова установа розглядає справи, зокрема щодо “безхазяйного майна”, яке загарбники забирають у свою власність. Жінка отримала заочний вирок за колабораційну діяльність — 15 років увʼязнення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку в Реєстрі судових рішень. Імʼя засудженої є у судовій повістці за номером цієї справи.

Як йдеться у матеріалах справи, Катерина Мурашко мала 9-річний досвід роботи у судовій системі України, а до відкритого вторгнення працювала заступницею керівника апарату Жовтневого районного суду в Маріуполі. У 2022-му жінка перебувала в селищі Микільське та тоді ж — під час окупації — не виїхала звідти.

Вже через рік Мурашко добровільно обійняла запропоновану окупантами посаду “судді Володарського районного суду “ДНР”. Указ про її призначення у вересні 2023 року підписав лідер Росії Володимир Путін, а вже у жовтні жінка прийняла присягну державі-агресорці: публікація про це у той же період, за даними слідства, була на сайті фейкового “Верховного суду” квазіреспубліки, однак нині її видалили.

У червні 2025-го очільник Кремля призначив Мурашко саме очільницею фейкового суду. Під її головуванням установа розглядає справи спадкових і земельних відносин, а також про так зване “безхазяйне майно”, яке окупанти незаконно передають у свою “муніципальну власність”.

Вирок за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України) жінка отримала в серпні 2026 року — увʼязнення на 15 років. Однак нині вона перебуває на тимчасово окупованих територіях, тож покарання почне відбувати з моменту фактичного затримання.

Нагадаємо, окупаційна влада т.з. “ДНР” у 2023 році створила самоназваний “Артемівський суд ДНР”. Але перші публікації та рішення тут почали публікувати лише у лютому 2025 року. З того часу інтервенти оприлюднили лише кілька десятків рішень фейкового “суду”.