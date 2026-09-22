Оскарження договору дарування: строки та підстави

Фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Договір дарування виглядає простим і безповоротним правочином, проте на практиці саме навколо дарчих виникає найбільше сімейних спорів. Люди похилого віку, які подарували квартиру, згодом розуміють, що залишилися без житла; спадкоємці дізнаються, що майно передане стороннім особам. Закон дозволяє визнати дарчу недійсною — але лише за наявності конкретних підстав і в межах встановлених строків.

Підстави для оскарження

Найпоширеніші випадки, коли суд може визнати договір дарування недійсним:

дарувальник на момент підписання не усвідомлював значення своїх дій через вік, стан здоров’я чи психологічний тиск;

договір укладено під впливом обману, помилки, насильства або погрози;

удаваний правочин — дарчою фактично прикрили купівлю-продаж, щоб обійти права співвласників;

порушено права інших співвласників або обов’язкових спадкоємців;

дарувальник був недієздатним чи обмежено дієздатним на момент угоди.

Ці підстави ґрунтуються на статтях 203, 215, 225, 229–233 Цивільного кодексу України. Кожна з них вимагає окремого доказування, тож універсального сценарію немає.

Строки звернення до суду

Загальна позовна давність становить три роки. Для договору, укладеного під впливом насильства, строк відраховується від дня його припинення. Пропущений строк не завжди означає відмову: суд може поновити його, якщо причини пропуску були поважними — тяжка хвороба, тривале лікування, перебування за кордоном.

Приклад із практики

Літня жінка подарувала будинок сусідці, будучи впевненою, що підписує договір довічного утримання з доглядом. Після проведення судової експертизи та опитування свідків суд встановив, що дарувальниця помилялася щодо суті правочину, і визнав договір недійсним. Такі справи вирішуються саме завдяки сукупності доказів, а не одному документу.

Як діяти

Ключове — зібрати доказову базу: медичні документи, свідчення, листування, за потреби провести посмертну або прижиттєву експертизу. Зволікати не варто, адже майно може бути перепродане добросовісному набувачу, і повернути його стане значно складніше. Професійне оскарження договору дарування, підготовлене юристом, суттєво підвищує шанси повернути майно власнику або спадкоємцям.

Часті запитання

Чи можна оскаржити дарчу після смерті дарувальника?

Так, це право мають спадкоємці, якщо доведуть, що на момент підписання дарувальник не розумів значення своїх дій або діяв під тиском.

Скільки триває такий процес?

У середньому від кількох місяців до року — залежно від складності справи та необхідності експертиз.

Сумніваєтесь у законності дарчої? Проконсультуйтеся з юристом ще до подання позову — це заощадить час, гроші та нерви.