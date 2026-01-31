Колишнього фейкового “мера” Маріуполя Олега Моргуна заочно засудили до 15 років у в’язниці. Олег Моргун. Фото з окупаційних джерел

Український суд виніс вирок самоназваному “очільнику адміністрації Маріуполя”, який працював на цій “посаді” з 2023 року. Йдеться про Олега Моргуна, якого окупаційна влада звільнила у червні 2025 року. Суд заочно призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією всього особистого майна.

Про вирок повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, чоловік у 2014-2015 роках працював в українській поліції, а згодом очолював Маріупольський районний управлінський підрозділ поліції в Донецькій області.

Вже у 2018–2020 роках він обіймав “посаду” т.з. “мера” Ясинуватої, а у 2023 році ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін призначив його головою окупаційної адміністрації Маріуполя.

Зазначимо, з окупаційних джерел відомо, що з січня 2023 року до червня 2025 року самоназваний “мером” окупованого Маріуполя був Олег Моргун. Потім його замінив на цій “посаді” Антон Кольцов.

Суд встановив, що Моргун організовував і контролював роботу незаконних органів влади в окупованому Маріуполі. Правоохоронці довели його причетність до злочинів, а сам фігурант переховується на тимчасово окупованій території.

Український суд призначив Моргуну 15 років ув’язнення з конфіскацією всього особистого майна та забороною обіймати посади в органах державної і місцевої влади протягом 10 років.

Раніше журналісти Вільного Радіо готували досьє про ватажка т.з. “ДНР” Дениса Пушиліна. Він колишній військовий української нацгвардії, невдалий нардеп від Київщини, пропагандист “МММ”, мінімум двічі жертва замахів та фігурант трьох кримінальних справ, за однією з яких має відсидіти у в’язниці 15 років.